La opinión de Germán Dobarro: "La Segunda División se la toman a chufla"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado a los clubes de Segunda División un cambio normativo que afecta al cumplimiento de las sanciones durante las próximas jornadas, como ha informado Isaac Fouto. La modificación altera de forma excepcional el ciclo de suspensiones para los jugadores amonestados.

Según la circular, los jugadores que sean expulsados (a excepción de faltas graves) o reciban una tarjeta que implique sanción por acumulación en la jornada 33, que se disputa entre semana, no cumplirán el castigo en la jornada 34 del fin de semana siguiente. En su lugar, la sanción se hará efectiva en la jornada 35.

opina germán dobarro

Germán Dobarro ha opinado hoy sobre esto en Deportes Cope Coruña: "La Segunda División se la toman a chufla y llevamos denunciando el tema de las convocatorias internacionales que afectan a los clubes de Segunda muchos años. No es este ni el anterior y vamos a llegar a la última jornada de Liga y al play off y van a limpiar futbolistas a equipos punteros cuando se están jugando las habichuelas. Va a volver a pasar y a tragar".