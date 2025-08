Ismael Olivas, el albaceteño que hace historia bailando ante más de 40.000 personas en el Vaticano

Pedro Luján Cuenca

El bailarín y coreógrafo albaceteño Ismael Olivas ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su carrera al actuar frente a más de 40.000 personas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante el Jubileo de los Jóvenes. Representando a España a través de la danza, Ismael llevó su arte a uno de los escenarios más simbólicos del mundo. En COPE Albacete hemos hablado con él para conocer cómo surgió esta oportunidad, qué sintió al vivirla desde dentro y cuáles son sus próximos pasos.

— Ismael, ¿cómo surgió la oportunidad de participar en este evento?

"Pues surgió a través de Toño Casado, que como gran artista y cura, me dio la oportunidad de poder estar en el jubileo delante de tantas personas y de mostrar mi danza. Él confió en mí sin apenas conocerme y para mí ha sido un regalo, un regalo tanto de Dios como de su parte por darme esta gran oportunidad".

— ¿La coreografía la preparaste con tu compañía?

"Sí, es verdad que hay una chica de mi compañía, pero el resto fueron peregrinos que estaban allí en Roma y que se hizo un casting, por así decirlo, online para buscar peregrinos que estuvieran en Roma y que quisieran participar de este acto y ceremonia. Entonces, una chica sí que es de mi compañía, pero el resto nos conocimos allí. Y eso también, pues... hizo muy rica esta experiencia porque fue como conocernos y actuar y presentarnos ahí al día siguiente".

Los bailarines fueron peregrinos que estaban allí en Roma" Ismael Olivas Bailarín y coreógrafo

— ¿Con cuánto tiempo de antelación te avisaron?

"Nada, un mes antes. Un mes antes fue la llamada y nos lanzamos a por ello".

— ¿Qué sentiste al bailar en un lugar tan simbólico y ante tantas personas?

"Es algo muy diferente. Sí, sin duda es una experiencia totalmente diferente a lo antes vivido en mi vida y en mi carrera profesional. Va más allá de un puro escenario, va al alma, al sentimiento. A la gente se sentía que levitaba, estaba como volando, era emoción, era luz, ¿no? Sentíamos allí tanta gente arrodillada, en silencio, sepulcral, tantas personas. Había algo muy mágico y eso hizo que nuestra danza volara. Y como coreógrafo también poder elegir qué mostrar al mundo fue lo que he dicho antes, un regalo, un regalo que llega al corazón y que creo que marcó sin duda mi vida, sin duda".

— ¿Ha sido la actuación más importante de tu vida?

"Sí, podría decir que sí. Uno de los días más importantes de mi vida y seguro de la danza que me llevo en mi corazón, porque eso, lo que sentimos allí era mágico".

Uno de los días más importantes de mi vida y seguro de la danza que me llevo en mi corazón, porque lo que sentimos allí fue mágico" Ismael Olivas Bailarín y coreógrafo

— Ismael, ¿qué planes tienes ahora?

"Pues lo que viene, sin duda, siempre lo diré y lo digo, que viene con el corazón. Siempre trabajo a través de los sentimientos y del amor que siento a la danza y a lo que hago, que para mí es un don, que me acerca también, en este caso, a Dios. Y lo que venga bueno será, siempre me encanta acercar la danza a los lugares donde no ha podido llegar. Por ejemplo, es algo histórico llevar la danza al Vaticano, en este caso, ¿no? Siempre aspiras a teatros grandes, a lugares de mucha importancia, pero allá donde no ha llegado la danza, donde poder impresionar, emocionar a un público, es donde yo me gustaría llegar. Y nada, seguir creando, seguir subiendo en escenarios, disfrutando y amando lo que hago, que es la danza. Y bueno, y gracias siempre al apoyo de vuestro, de todo mi público, de la gente que está siempre a mi lado, mi familia, por supuesto, que son mi motor, mi motor para seguir creciendo y ahora en este caso también ha sido Dios el motor de este magnífico evento".

— ¿Dónde puede seguirte la gente?

"En mis redes sociales en Instagram sobre todo, en @ismaelolivass o en la compañía @cia.ismaelolivas ahí subimos todo y os informamos de todo lo nuevo que está por venir".