Neuroespacio de Amica: rehabilitación integral para recuperar movilidad, memoria y autonomía

Un ictus, una enfermedad neurológica o el simple paso del tiempo pueden alterar capacidades tan básicas como caminar con seguridad, recordar una conversación o comunicarse. Para acompañar a las miles de personas y familias que se enfrentan a estas situaciones, ha nacido Neuroespacio, un nuevo programa impulsado por AMICA y abierto a toda la sociedad. La fisioterapeuta de la entidad, Irene Gurrea, ha explicado en el programa Mediodía COPE Cantabria las claves de esta iniciativa.

Según ha explicado Gurrea, Neuroespacio es un "programa de rehabilitación neurológica" pensado para "acompañar a personas con algún daño neurológico o una pérdida funcional". El proyecto no surge de la nada, sino que recoge años de experiencia profesional de la organización, que en el último año se ha consolidado en un programa con identidad propia. El objetivo es ofrecer "una atención global, personalizada y cercana", que tenga en cuenta no solo las dificultades, sino también las capacidades y objetivos de cada persona.

Un enfoque global y multidisciplinar

Fisioterapia en Amica

El programa se caracteriza por mirar a la persona en su conjunto en lugar de tratar únicamente una parte afectada. Irene Gurrea ha señalado que el equipo valora y escucha para adaptar los apoyos a lo que cada uno "realmente necesite". El fin es que el trabajo "tenga sentido para la autonomía, el bienestar y la participación en el entorno", un objetivo para el que resulta fundamental contar con un equipo multidisciplinar.

Este equipo está formado por distintas áreas de intervención. La fisioterapia neurológica se centra en la movilidad y el equilibrio; la logopedia aborda la comunicación y la deglución; y el entrenamiento cognitivo apoya funciones como la memoria o la atención. El programa se completa con apoyo psicológico para gestionar el impacto emocional y un área de apoyo social y comunitario que trabaja con la persona y su entorno para favorecer su participación en la vida diaria.

Tecnología al servicio de la persona

Neuroespacio se apoya en herramientas innovadoras como la electroestimulación, la presoterapia o la radiofrecuencia con equipos de Indiba Active para la recuperación física. También se utilizan la realidad virtual y plataformas de estimulación cognitiva digital para complementar el trabajo de las sesiones, siempre con la idea de que la tecnología "esté al servicio de la persona".

Estas herramientas permiten medir la evolución de forma objetiva y ajustar mejor los tratamientos. Sin embargo, la fisioterapeuta ha matizado que "la clave no es la tecnología en sí, sino saber cuándo utilizarla, para quién tiene sentido, y que realmente aporte beneficios en el día a día".

La clave no es la tecnología en sí, sino saber cuándo utilizarla" Irene Gurrea Fisioterapeuta de Amica

Un plan personalizado con objetivos reales

Cuando una persona o una familia llega a Neuroespacio, el primer paso es siempre "escuchar". A partir de ahí, el equipo inicia una valoración y diseña un "plan de apoyo personalizado" que no es cerrado, sino que se revisa y ajusta según la evolución. Para Gurrea, es fundamental que lo trabajado "tenga sentido en la vida diaria, en el entorno, con objetivos reales".

El objetivo principal es "mejorar la autonomía y el bienestar de la persona", lo que puede traducirse en metas tan diversas como caminar de forma más segura, comunicarse mejor o simplemente sentirse menos dependiente. También se trabaja en la prevención de complicaciones (caídas, dolor, ansiedad) y en "reducir el aislamiento y la carga familiar".

En definitiva, el programa busca ir más allá de los síntomas. "No solo tratamos síntomas, sino que buscamos que la persona pueda seguir teniendo proyectos, vínculos y calidad de vida", ha concluido Irene Gurrea.

No solo tratamos síntomas, sino que buscamos que la persona pueda seguir teniendo proyectos, vínculos y calidad de vida" Irene Gurrea Fisioterapeuta

Para aquellas familias que puedan tener dudas, la recomendación de la experta es informarse. "Les diría que no se queden con la sensación de que no hay nada que hacer o de que ya es tarde, porque en muchos casos sí que hay margen para mejorar", ha asegurado. El programa Neuroespacio se ofrece en los centros de AMICA en Santander, Torrelavega y Santoña, y se puede contactar a través del teléfono 942 89 52 09 o el correo electrónico correo@amica.es.