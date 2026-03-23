Ana Correa deja la presidencia de la patronal de Cartagena

Ana Correa dejará su cargo como presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). Según han confirmado a COPE fuentes de la confederación empresarial, la dimisión se hará efectiva el próximo 22 de mayo, coincidiendo con la Asamblea General de COEC. La intención de Correa es comunicar oficialmente su decisión a la Junta Directiva este mismo martes.

La decisión de dar un paso al lado responde a circunstancias personales. Según ha expresado a su círculo, en este momento no le "permiten dedicar a esta responsabilidad el cien por cien que COEC requiere".

Este martes se reunirá la comisión ejecutiva de COEC y posteriormente atenderá a los medios, según fuentes de la organización.

Una presidencia histórica

Correa Medina fue elegida para el cargo a finales de 2019, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la patronal cartagenera en sus más de cuarenta años de historia. Sucedió en el puesto a Pedro Pablo Hernández, tras ser la única candidatura que se presentó en aquel proceso electoral.

Sobre Correa, la caldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado su visión integradora para defenser las demandas de los empresarios.

Con su salida, se abrirá un proceso electoral para que la organización cuente con un nuevo presidente o presidenta a partir de la próxima primavera.