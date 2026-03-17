De Cantabria a Camerún: la mujer que creó ‘La Casa de la Oportunidad’ para cambiar la vida de niños vulnerables

Existe un puente de solidaridad que une Cantabria con Melong II, una localidad de 40.000 habitantes en Camerún. Allí, donde más de la mitad de la población es menor de 14 años, Rolande Martine Tiewessie, camerunesa afincada en Santander desde 2007, impulsa 'La Casa de la Oportunidad', un centro de acogida para niños en situación de extrema vulnerabilidad. En una entrevista con Mediodía COPE Cantabria, Tiewessie ha explicado cómo su propia historia de superación, tras crecer en un orfanato, la llevó de vuelta a su país de origen para cambiar el futuro de otros niños.

El centro fue construido hace 14 años con la cofinanciación del Gobierno de Cantabria y actualmente alberga a casi 48 niños, tanto internos como externos. Su impulsora ha detallado que el principal desafío es "asegurar recursos sostenibles para seguir apoyando a los niños en situación de pobreza", en un contexto con una elevada tasa de analfabetización y graves problemas de malnutrición.

Educación y alimentos, los pilares del centro

La Casa de la Oportunidad en Melong II

Para hacer frente a esta realidad, el proyecto se enfoca en dos áreas clave. "Hacemos hincapié en dos ramas: la educación y la alimentación", ha señalado Rolande Martine . La prioridad es garantizar que los menores puedan crecer sanos y recibir la formación necesaria para tener un futuro mejor.

Un avance significativo para el pilar educativo ha llegado gracias al Ayuntamiento de Santander, que ha financiado la construcción de dos nuevas aulas. Rolande ha confirmado que las obras ya están en marcha y permitirán acoger a más niños. Gracias a este proyecto, se espera beneficiar a unos 135 niños que son seleccionados para poder ofrecerles un entorno más seguro, ya que los recursos son limitados.

Huertos comunitarios para implicar a las familias

Otra de las iniciativas destacadas de 'La Casa de la Oportunidad' es su huerto comunitario, que ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados. Este proyecto agrícola está dirigido a las madres de los niños, muchas de las cuales no tuvieron la oportunidad de estudiar. "Hemos desarrollado un proyecto agrícola para que puedan aprender cómo explotar los terrenos y tener una cosecha mejor", ha explicado la impulsora.

El objetivo es doble: por un lado, combatir la malnutrición infantil y, por otro, implicar a las familias en una solución sostenible. Un experto en agricultura les enseña a elegir buenas semillas y a organizar el terreno para optimizar las cosechas, aprovechando los cinco meses de lluvia que preceden a una larga sequía de siete meses.

Una historia personal como motor del cambio

La implicación de Rolande Martine Tiewessie en este proyecto tiene raíces profundas en su propia biografía. Tras crecer en un orfanato hasta los 23 años y desarrollarse en Cantabria, sintió la necesidad de devolver la oportunidad que ella tuvo. "Lo que he vivido en este orfanato es lo que estoy implementando ahora en esta casa de la oportunidad", ha confesado.

Lo que he vivido en este orfanato es lo que estoy implementando ahora en esta casa de la oportunidad" Rolande Martine Tiewessie Impulsora de ADEC Cantabria

El proyecto también tiene una vertiente de sensibilización en Cantabria, con actividades en centros como el colegio Manuel Llano para que los jóvenes "tengan consciencia de cómo viven en España y de cómo viven aquí". Rolande también insiste en transmitir la cultura del esfuerzo, recordando que en Europa "se trabaja para poder crecer" y que nada se regala. "Tenemos que trabajar", ha concluido.

Para quienes deseen colaborar y asegurar la continuidad del proyecto, la ONG Adec Cantabria Ayuda a Despegar, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs. gestiona las ayudas. Según ha indicado Tiewessie, los interesados pueden encontrar el número de cuenta en su página web para "dar, para que este proyecto pueda seguir".