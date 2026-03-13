Primera edición de los Premios Solidarios Cadena 100 Cantabria: Loli Cobo, galardonada por su labor humanitaria

Cadena 100 Cantabria presenta la primera edición de sus Premios Solidarios para galardonar a personas que ayudan sin hacer ruido, gente que dedica su tiempo, su energía y su corazón a mejorar la vida de los demás sin pedir nada a cambio.

Estos premios nacen porque Cadena 100, además de acompañar con música, también ayuda a visibilizar las historias que merecen ser contadas y a dar voz a quienes no siempre son escuchados. Cantabria es una tierra solidaria, llena de personas comprometidas que trabajan muchas veces lejos de los focos, de una manera silenciosa y hasta anónima.

personas que hacen mejor a cantabria

En esta primera edición, desde Cadena 100 Cantabria se entregarán cuatro galardones a personas y asociaciones que han hecho y hacen mejor la vida de otras personas. Personas que representan los valores de Cadena 100. Las categorías de los premios son a la Cultura Solidaria, al Compromiso Social, a la Labor Humanitaria y a la Iniciativa Solidaria Local.

A lo largo de esta semana se irán desvelando los galardonados, pero podemos contarte ya que el Premio a la Labor Humanitaria será para Manuela 'Loli' Cobo Ruiz, de Manos Unidas Santander. Un premio que se entregará a título póstumo.

Primera edición de los Premios Solidarios Cadena 100

Loli fue una de las fundadoras de la delegación de esta ONG en nuestra región. Quienes la conocieron la definen como "el alma" de Manos Unidas. Un ejemplo de bondad y servicio siempre desde la sencillez.

Fue presidenta de la delegación de Manos Unidas en Santander, también era responsable de voluntariado y se encargaba de organizar muchas de las actividades de Manos Unidas: los mercadillos solidarios, las celebraciones, las guardias de voluntarios... Tristemente, Loli Cobo nos dejó el pasado mes de febrero, pero siempre se la recordará como una persona entusiasmada por lo que hacía y entregada a los demás, entregada a la labor humanitaria.

i premios solidarios cadena 100

La primera edición de los Premios Solidarios de Cadena 100 Cantabria tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo en Santander. Se celebrará en el teatro de la Fundación Caja Cantabria, en la sala Casyc Up (calle Tantín, 25), a las 19.00 horas. Es necesario confirmar asistencia a través del correo electrónico eventos.santander@cadena100.es.