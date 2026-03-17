La Liga cita al CD Tenerife en previsión de su posible ascenso

El retorno del CD Tenerife al fútbol profesional se cocina desde este miércoles. LaLiga ha citado a la entidad blanquiazul, según ha confirmado Felipe Miñambres en Deportes Cope Tenerife, para una reunión preparatoria. La cita está destinada a los equipos que se encuentran cerca de subir de categoría y tiene como objetivo informar sobre todos los aspectos administrativos, financieros y deportivos que implica la promoción.

“Imagino que será una reunión informativa en caso de ascender, para ir conociendo lo que nos exigirán”, señaló el máximo mandatario blanquiazul. “Ojalá nos encontremos en esa situación y podamos pelear con el límite salarial que nos impongan”, añadió, recordando que, incluso en clubes de Primera División, existen límites que condicionan las decisiones deportivas.

Durante la reunión, explicó, los clubes recibirán información sobre todos los aspectos que implicaría un ascenso, desde el límite salarial hasta los temas publicitarios y administrativos, para poder adaptarse a la nueva categoría de manera ordenada.

Mañana habrá una reunión con LaLiga Felipe Miñambres Presidente del CD Tenerife

Como ejemplo, los banquillos del Heliodoro Rodríguez López deberán pasar “de 15 a 20 plazas” para adaptarse a la normativa de LaLiga. Habrá otras cuestiones que abordar.

Además, los clubes de Primera y Segunda van informando trimestralmente del avance de sus cuentas. Es de suponer que el CD Tenerife también deberá dar cuenta de su situación financiera para que comience el cálculo de lo que serán sus posibilidades de gasto para el curso 26/27.

El Tenerife se prepara así para afrontar la posibilidad de regresar al fútbol profesional, consciente de que el camino será exigente, pero con la intención de llegar bien informado y preparado para asumir los retos de la categoría superior.