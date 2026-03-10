Los nuevos proyectos de desarrollo social del Hospital Santa Clotilde de Santander se centran en las zonas rurales: "Transformación"

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios conmemora a su fundador este martes, 10 de marzo. Cumplen 444 años -fue fundada en 1572 por discípulos del santo en Granada- curando y cuidando a personas enfermas y a los más vulnerables en sus 418 centros hospitalarios en todo el mundo. Aquí en Cantabria llevan 88 años trabajando en una labor social y sanitaria imprescindible y que está representada por el Hospital Santa Clotilde, en Santander.

Con motivo de este día de San Juan de Dios, se han celebrado en el hospital varios actos de celebración y hasta allí se ha desplazado COPE Cantabria para hablar con el director gerente del centro hospitalario, Ricardo Sanchís.

Un hospital más grande y moderno

El director se ha mostrado muy feliz en un día tan importante para todos los que forman parte de la Orden de San Juan de Dios. Además, ha querido explicar en qué va a consistir la reforma de ampliación del Hospital Santa Clotilde, que se iniciará a finales de este año. Sanchís ha explicado que el hospital se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad y de la administración a lo largo de su historia. "Nuestra intención es, a final de este año, iniciar obras para la mejora del hospital y el crecimiento del mismo", ha afirmado el director gerente.

Nuestro fin siempre son las personas que atendemos" Ricardo Sanchís Director gerente del Hospital Santa Clotilde

El objetivo de este crecimiento es, por un lado, una mejora general de las instalaciones y, por otro, la creación de "un nuevo área quirúrgica más grande y potente, un área de hospital de día", así como un "crecimiento en el área de hospitalización y una reorganización del área ambulatoria". El proyecto, que representa una "inversión importante", estaba pendiente de la materialización del plan urbanístico de la ciudad.

El director gerente ha subrayado que esta inversión "va a ser buena para el hospital y, sobre todo, también para la gente que atendemos". En este sentido, ha destacado que el foco de la institución está siempre en el paciente: "Nuestro fin siempre son las personas que atendemos".

Compromiso con la acción social

Paralelamente a su crecimiento estructural, el hospital ha reforzado su compromiso social. La responsable del Área Social, Mónica Ibáñez Martín, ha presentado tres nuevos proyectos que se desarrollarán a lo largo de 2026 para dar cobertura a colectivos vulnerables y promover la participación comunitaria.

Queremos que la transformación social venga dada por la participación comunitaria" Mónica Ibáñez Martín Responsable del Área Social del HSC

El primer proyecto, llamado 'Rural Domus Cantabria', se orienta a mejorar los cuidados de las personas mayores en domicilios de zonas rurales, ofreciendo formación y una titulación oficial a los cuidadores. El segundo, 'Inserta Cuidados', da continuidad al anterior en colaboración con hospitales de Pamplona y León para evitar la despoblación a través de actividades formativas.

Finalmente, 'Recetas de Vida' es un proyecto de humanización que busca mejorar el bienestar emocional de pacientes en procesos de enfermedades complejas y final de vida. Ibáñez Martín ha destacado la importancia de trabajar en red, ya que, según sus palabras, "queremos que la transformación social venga dada por la participación comunitaria". Los fondos recaudados con el libro de este último proyecto se destinarán a financiar más acciones sociales.