¿Se acabarán las movilizaciones de los profesores de Cantabria tras el pacto PP-PRC? "Estamos aquí gracias a ellos"

El acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y el PRC ha abierto la puerta a la adecuación salarial que los docentes de Cantabria reclaman desde hace año y medio. Tras un largo periodo de movilizaciones, 13 huelgas y un encierro de 10 días de 8 profesores de la Junta de Personal Docente, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha convocado a la Junta de Personal Docente a una mesa sectorial este martes para abordar la mejora retributiva.

Una oportunidad para el acuerdo

La presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, valora el nuevo escenario como "una oportunidad". Agradece al PRC "que haya mantenido su palabra" de no aprobar los presupuestos sin esta condición, pero subraya que el logro se debe sobre todo "al apoyo y la movilización de los 9.000 docentes de la enseñanza pública de Cantabria".

Un punto clave del pacto es la eliminación de la denominada 'cláusula Silva', que la junta consideraba su "línea roja". Según Trueba, esta cláusula los convertía en "rehenes" al supeditar el acuerdo a un pacto presupuestario. Ahora, la mejora salarial se vincula a la "disponibilidad presupuestaria", una condición que consideran "asumible".

Una propuesta definida sobre la mesa

Los docentes acudirán a la cita del martes con la propuesta que ya registraron en noviembre. Esta incluye una recuperación del poder adquisitivo de 180 euros hasta enero de 2029, la vinculación al IPC, y un complemento de formación ligado a 120 horas de formación: "Estamos esperando a ver qué propuesta nos traslada la administración", ha señalado Trueba.

No doy nada por sentado, pero vamos con buena fe negociadora, a esperar que todo se lleve a cabo" Rus Trueba Presidenta de la Junta de Personal Docente

A pesar del avance, la presidenta de la junta se muestra prudente. Aunque cree que "se puede ver el final de este conflicto", prefiere esperar a que "los hechos se lleven a cabo". Trueba asegura que acuden a la negociación con "buena fe negociadora" y con el objetivo de "dar por finalizado un conflicto que se ha dilatado mucho en el tiempo".

Gobierno de Cantabria Junta de Personal Docente reunida con Sergio Silva, Consejero de Educación

Rechazo al nuevo calendario escolar

Rus Trueba también ha manifestado el rechazo unánime de la Junta de Personal Docente al calendario escolar para el curso 26-27 aprobado por la Consejería. Desmiente que haya sido por consenso, ya que "la bancada de la enseñanza pública no estamos de acuerdo". Afirma que el modelo de la junta se basa en criterios pedagógicos para buscar "el mejor rendimiento del alumnado".

Para Trueba, el calendario propuesto por el Gobierno "ni es consenso, ni pedagógico, ni equilibrado, ni bimestral". Critica que desequilibra los periodos lectivos y defiende el modelo vigente en los últimos diez años, que, según ella, ha situado a Cantabria con buenos resultados en el informe PISA y bajas tasas de abandono escolar. Por ello, lamenta que la decisión se haya tomado de forma "unilateral".