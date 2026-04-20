Arranca el proceso para solicitar el permiso de residencia y trabajo en España: "Para tener una vida digna"

El proceso de regularización extraordinaria para migrantes ha comenzado su fase presencial este lunes en Cantabria sin las aglomeraciones que se temían. Se estima que cerca de 1.900 personas podrán acogerse a esta medida en la región, acudiendo a las oficinas de la Seguridad Social, Extranjería y Correos con horarios específicos para no interferir en el resto de trámites.

En la oficina principal de Correos de Santander, en la Plaza Alfonso XIII, la jornada ha transcurrido con total normalidad y sin largas filas. Según han relatado los algunos solicitantes, el sistema de citas espaciadas y una ventanilla única dedicada exclusivamente a este trámite han permitido que el proceso sea rápido y sencillo, disipando la incertidumbre sobre un posible colapso administrativo.

El sueño de una vida digna en España

Entre los solicitantes se encuentra Sofía, una mujer colombiana que lleva tres años en España. Como enfermera de profesión, su principal motivación es poder trabajar de manera legal para “tener una vida digna y tener todas las oportunidades”. Para iniciar el trámite, que consiguió tras pedir cita hace tan solo dos días, ha tenido que presentar sus antecedentes penales, el pasaporte y una carta de vulnerabilidad emitida por una trabajadora social.

Quiero quedarme en España, ejercer mi carrera y seguir mis estudios" Sofía Colombiana solicitante del permiso de residencia y trabajo

Sofía, que trabajaba para el gobierno en Colombia como enfermera, ha estado trabajando durante estos tres años de otras cosas no relacionadas con su carrera. Su gran anhelo es quedarse en España, "ejercer mi profesión y seguir mis estudios”, con el objetivo de completar su formación. “Estamos aquí, muy agradecidos con España, de verdad que sí”, ha afirmado.

Se han habilitado espacios específicos y horarios para solicitar la cita previa, de manera que no haya retrasos en otros trámites

permiso de residencia, trabajo y para ver a los suyos

Junto a Sofía, a la oficina central de Correos en Santander ha acudido su hija Laura, residente en España desde hace cuatro años, para regularizar la situación de su hijo de 8 años. Laura, que en el pasado fue autónoma y regentó un bar en Torrelavega, destaca otro de los grandes beneficios del permiso: poder viajar libremente entre España y su país de origen.

Este permiso también sirve para poder estar más cerca de los nuestros" Laura Colombiana solicitante del permiso de residencia y trabajo

La regularización no solo es un permiso de residencia y trabajo, sino que facilita la movilidad. “Sirve para poder estar más cerca de los nuestros”, explica Laura, refiriéndose a la posibilidad de viajar a Colombia sin las trabas burocráticas que existen al estar en situación irregular. Este anhelo es compartido por otros solicitantes, como un joven estudiante de periodismo de México, que también busca poder moverse libremente entre España y su país.

Los testimonios recogidos reflejan un perfil común: personas jóvenes, estudiantes y trabajadores, en su mayoría hispanoamericanos, que llevan tiempo residiendo en Cantabria. Para muchos, que han estado trabajando en condiciones irregulares, esta regularización extraordinaria, cuyo plazo finaliza el 30 de junio, representa la oportunidad de mejorar sus condiciones y vivir con dignidad.