Corberán viaja a Mallorca sin escudo

El Valencia CF ha viajado esta tarde a Palma de Mallorca con una clara falta de efectivos en defensa. A las lesiones de larga duración de Copete y Diakhaby hay que sumar los problemas musculares de Unai Núñez y Eray Cömert, que se han quedado en Valencia. Es por que ello que el técnico únicamente contará con un central de la primera plantilla: César Tárrega. La solución, como venimos contando en COPE, pasa por Denia y por el nombre de Pepelu.

El pivote subía el domingo una foto a Instagram con una canción que llevaba por título "Haré lo que pueda". Casualidad o no, se trata de una solución de emergencia ante las numerosas bajas en defensa. Será la tercera vez que actúe este año en esa posición, tras Getafe y Elche. La primera como titular.. Una posición que ya ocupó en la etapa de Baraja en Mestalla. Por otro lado, en esta casa hemos venido contando en las últimas semanas que la otra variante que trabajaba para el puesto de central era Baptiste Santamaría. No obstante, a Corberán le crecen los enanos. El francés no ha podido entrar en la lista a última hora, según fuentes del club, por una gastroenteritis.

SE LLEVA A CUATRO DEL FILIAL

En estas últimas sesiones ha venido entrenando con el primer equipo el centrocampista Lucas Núñez (06), que se ha vuelto a hacerse con la titularidad en el filial tras la llegada de Óscar Sánchez. Y venía ejercitándose con los mayores porque los centrocampistas estaban entrenando como centrales. No obstante, la baja de Santamaría hace más necesaria su presencia en la lista y se ha subido al avión rumbo a Palma de Mallorca. Además de entrar en varias listas en Liga, debutó con el primer equipo en Copa del Rey ante el Maracena.

VCF El Valencia CF viaja a Mallorca

Para paliar las bajas en defensa, Corberán se ha llevado a Rubén Iranzo (03), un habitual, y Joel Fontanet (06), que ha entrado ya tres listas ligueras. El primero lleva toda la vida en la Academia VCF y Corberán lo ha tenido entrenando toda la temporada de lateral derecho, pero se lo lleva como central, posición en la que ha crecido en Paterna y donde juega en el VCF Mestalla. Fontanet llegó hace dos temporadas de la Damm y es uno de los centrales zurdos del filial. A ellos hay que sumar al meta Vicent Abril (05), siempre en las listas tras la lesión de Agirrezabala. Con todo, Carlos Corberán tendrá que hacer mañana dos descartes.

CONTINUIDAD AL ONCE DE ELCHE

El técnico ya dejó claro tras el partido en el Martínez Valero que sentía que el Valencia CF había merecido más. Así pues, a diferencia de las últimas derrotas, Corberán pretende dar continuidad al equipo que jugó ante el Elche. Habría un cambio obligado, el de Cömert por Pepelu, y Diego López vuelve a tener opciones de entrar en el once en la posición de Rioja. Una duda que se tendrá que resolver en las próximas horas.