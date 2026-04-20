La Champions no debe ser una obsesión para el Barça

Flick ha vuelto a poner sobre la mesa el recurrente debate de qué es más importante, si ganar la Liga o la Champions. Defiende el alemán que ganar la Champions. El Barça no la levanta desde el 2015, han pasado ya once años. Es por eso que Flick la señala como el gran objetivo. Guardiola sigue defendiendo que ganar la Liga es lo que te dirá si has jugado bien durante toda la temporada. Sin estar a un buen nivel durante todo el curso no ganas una Liga. Puedes ganar una Champions focalizando en determinados partidos, o empezando mal y terminando bien. Y por muy bien que estés un mal día, una decisión arbitral, una baja clave... te puede echar. Puedes ser campeón de Europa sin ser el mejor equipo. Imposible ganar una Liga sin ser el mejor del campeonato. Seguro que Flick está de acuerdo con eso aunque priorice la Champions por una cuestión de prestigio o de urgencia.

Tras quedarse a tres minutos de la final la temporada pasada en San Siro el técnico alemán marcó como objetivo dar un paso adelante, llegar más lejos esta temporada, pero el equipo se ha quedado en cuartos. No sólo eso, la fase liga ha sido peor que la de la temporada pasada y te ha echado de la competición un equipo al que le sacas 22 puntos en la Liga. Las razones están claras. La temporada pasada todo fue redondo. Tuviste a tus mejores jugadores a su mejor nivel toda la temporada. Pedri se salió y no se lesionó. Y atención... Lewandowski metió 42 goles, Raphinha 34, son 76. Esta temporada el polaco lleva 17 y el brasileño 19, son 36, cuarenta menos. En el caso de Lewandowski hablamos de un bajón de rendimiento. En el caso de Raphinha las lesiones le han perseguido. A pesar de todo el Barça ha ganado la Supercopa de España derrotando al Madrid en la final, lo tiene todo a favor para ganar la Liga y ha caído en Champions en una eliminatoria en la que todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Si se gana la Liga la temporada será buena.

Para estar más cerca del objetivo marcado por Flick hay que mejorar la plantilla, darle profundidad, para que si llegan las bajas no te penalicen tanto y para que el entrenador tenga más piezas para rotar sin bajar rendimiento. Un central izquierdo y un nueve de primer nivel son imprescindibles. La base está, la plantilla es joven y muy talentosa. Lamine Yamal es la bomba. El modelo está definido y funciona. A poco de que se hagan bien las cosas el Barça la estará rondando durante la próxima década y acabará cayendo. Eso sí, con Flick en el banquillo. Sería un drama perderlo por la estabilidad que le da al equipo y al club.