Así es por dentro el buque más grande de la Armada española que ha llegado a Santander: "Hasta 50 días"

El buque Juan Carlos I, el mayor barco de guerra construido en España, ha atracado en el muelle del Almirante de Santander, ofreciendo una imagen imponente. Con sus 231 metros de eslora, esta ciudad flotante es capaz de operar aviones, helicópteros y desplegar tropas en cualquier lugar del mundo en cuestión de horas.

El motivo de esta escala, según ha explicado el capitán de fragata y segundo comandante del buque, Manuel Laso Fernández, es la realización de un "crucero de resistencia", una operación para probar el nuevo sistema de propulsión tras una serie de mejoras hechas al barco. Además, la visita sirve como adiestramiento para la tripulación y para los alumnos de la Escuela Naval Militar.

El buque Juan Carlos I es una ciudad flotante con capacidad para 1.300 personas

Una ciudad flotante para 1.300 personas

A bordo del Juan Carlos I pueden convivir hasta 1.300 personas. La tripulación fija es de 300 personas, pero la cifra aumenta dependiendo de la misión: se pueden sumar 800 infantes de marina, un estado mayor de 90 personas o 180 efectivos de la fuerza aérea. En la navegación actual, viajan a bordo 430 tripulantes, ha detallado el capitán de fragata.

Cuando se lleva mucho tiempo a bordo, se hace duro, pero te acabas acostumbrando" Manuel Laso Fernández Capitán de fragata

Las misiones pueden variar desde una semana hasta seis meses, mientras que la autonomía logística del buque, lo que se refiere a alimentos, puede alcanzar los 50 días. La convivencia durante largos periodos es un reto, pero el comandante asegura que están "muy acostumbrados".

La vida a bordo sigue una estricta rutina de trabajo con vigilancias durante las 24 horas, ya que "el barco no para". Sin embargo, también hay tiempo libre que la tripulación aprovecha "para hacer deporte o tener una vía de escape y hacer más llevadera la navegación". Laso Fernández reconoce que, aunque es una "máquina bien engrasada", la estancia prolongada a bordo se hace notar: "Cuando se lleva mucho tiempo, normalmente, se hace duro, pero es algo a lo que te vas acostumbrando desde que ingresas en la Armada".

Un 'todo en uno' para la Armada

El Juan Carlos I es un buque polivalente con una doble capacidad. Por un lado, funciona como un portaaviones con una cubierta de vuelo para operar aeronaves de ala fija como los Harrier y helicópteros. Por otro, tiene una capacidad anfibia que le permite proyectar fuerzas desde el mar hacia tierra.

En la popa hay una puerta que se abre, inundamos el interior y podemos llevar hasta 4 lanchas de desembarco" Manuel Laso Fernández Capitán de fragata

Esta capacidad anfibia se basa en un dique interno inundable: "En la popa hay una puerta que se abre, inundamos el interior y podemos llevar hasta 4 lanchas de desembarco", ha explicado el comandante. Estas lanchas permiten el traslado de tropas anfibias, vehículos pesados e incluso tanques Leopard del Ejército de Tierra.

Sus misiones principales son cuatro: la proyección de aeronaves, las operaciones anfibias, el transporte estratégico y el apoyo humanitario. Como ejemplos de esto último, Laso Fernández ha mencionado la participación en la ayuda tras el terremoto de Turquía o durante la DANA en territorio nacional, gracias a su "gran capacidad médica a bordo".

El Juan Carlos I puede transportar tanto aeronaves como naves de desembarco

Próximas misiones del buque

El buque no opera en solitario, sino que está integrado en el Grupo de Proyección de la Flota junto a los buques Galicia y Castilla, que también tienen capacidad anfibia pero no sirven para operar aviones. En maniobras, es escoltado por fragatas con capacidad de guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina.

Tras su partida de Santander este lunes, el Juan Carlos I volverá a su base en Rota. Posteriormente, en este primer semestre, realizará un despliegue en el Atlántico de dos meses que se extenderá hasta finales de julio.