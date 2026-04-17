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Gema Igual, alcaldesa de Santander, feliz con el nuevo contrato de basuras para los próximos 10 años: "Se pone fin a una larga travesía en el desierto"

La ciudad se prepara para un cambio radical en sus servicios de limpieza y recogida de basuras, que será visible para los ciudadanos a partir de junio, con el plazo de que todo el nuevo material esté desplegado en junio de 2027

Gema Igual con el nuevo logo del servicio de basuras
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La alcaldesa de Santander explica en qué consiste el nuevo contrato de basuras firmado

Jaime del Olmo

Santander - Publicado el

2 min lectura14:41 min escucha

El Ayuntamiento de Santander y la UTE Acciona-Oxital han firmado el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, que se extenderá durante 10 años, con una inversión de 253,8 millones de euros. La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado el acuerdo con gran satisfacción, calificándolo como el fin de una “larga travesía por el desierto”. La nueva adjudicataria comenzará a operar en dos meses, aunque la implantación total de las mejoras se completará progresivamente hasta junio de 2027.

La alcaldesa ha asegurado que “se va a ver mucho el cambio que va a dar la ciudad de Santander”, destacando que el primer año “va a ser una explosión” gracias a un plan de choque. Este plan inicial incluirá una limpieza general de la ciudad, centrada en la eliminación de grafitis, cartelería y la recuperación de zonas degradadas. Los cambios comenzarán a notarse a partir de junio, una vez finalice el periodo de transición para trabajo interno de organización y planificación de dos meses.

Renovación total de medios y servicios

El contrato contempla la renovación de los más de 3.600 contenedores de la ciudad, que tendrán un diseño más accesible sin tapa ni pedal, e incluirá la implantación del esperado contenedor marrón para residuos orgánicos. Además, se cambiará toda la flota de vehículos, de los que el 97% serán de bajas emisiones y un 62% eléctricos, lo que supondrá una reducción del 53% en las emisiones de CO2.

Para mejorar la comunicación con los vecinos, se creará una oficina presencial de atención al ciudadano cerca del Ayuntamiento, complementada con una página web y una aplicación móvil. El servicio se reforzará con 24 puntos limpios fijos y ocho móviles, y se auditarán la recogida neumática y la soterrada, con una inversión de 1,4 millones de euros para su puesta a punto.

Los actuales contenedores serán renovados, y habrá que añadir uno nuevo, el marrón

Europa Press - Juanma Serrano

Los actuales contenedores serán renovados, y habrá que añadir uno más, el marrón

Estabilidad para la plantilla

Gema Igual ha expresado su “alegría” por la firma, que trae “estabilidad contractual” y “seguridad” para los más de 300 trabajadores del servicio, ya que se subrogará al 100% de la plantilla. La alcaldesa ha subrayado que es el contrato “más importante” del ayuntamiento, no solo por su cuantía, sino “por la necesidad que tenemos”.

El contrato trae estabilidad contractual y seguridad para los más de 300 trabajadores, se subrogará al 100%"

Gema Igual

Alcaldesa de Santander

Desde la UTE han asegurado que asumen el proyecto “con mucha ilusión y con la ambición de que el servicio sea más eficiente”. El acuerdo también incluye un estricto régimen de penalizaciones por incumplimiento, sobre el que la alcaldesa ha ironizado: “No se van ni a atrever...”. Finalmente, Igual ha agradecido a la anterior empresa, 'PreZero', su labor durante el periodo de emergencia.

Rueda de prensa sobre el nuevo contrato de basuras de Santander

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Rueda de prensa sobre el nuevo contrato de basuras de Santander

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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