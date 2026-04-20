15:30 | 20 ABR 2026 | LUZ DE CRUCE
Semana de la logística en el transporte. La (i)lógica de recibir la compra en casa.
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el
1 min lectura27:16 min escucha
Temas relacionados
"La inmensa mayoría de los migrantes que van a ser regularizados ya trabajan en España y es de justicia que lo hagan de forma legal"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h