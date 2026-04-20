15:30 | 20 ABR 2026 | LUZ DE CRUCE

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Semana de la logística en el transporte. La (i)lógica de recibir la compra en casa.

VICENTE HERRANZ
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Vicente Herranz

Valencia - Publicado el

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