La Pizarra 5x31: El Burgos CF tropieza ante un rival directo

El Burgos pierde 3-1 ante el Castellón, rompiendo su racha de ocho partidos invicto. El equipo muestra cansancio; la velocidad del Castellón es decisiva. Tácticamente, Pablo Hernández supera a Luis Miguel Ramis, cuyos cambios (defensa de cinco) hunden al equipo. Un error de Cantero en el segundo gol influye. El Castellón domina con un 74% de posesión y es justo vencedor para el profesor Sierra. A pesar de la derrota, el Burgos se mantiene en puestos de playoff. Ramis transmite optimismo, destacando la ambición y el apoyo de la afición, si bien Luis Sierra cree que la "obligación" de ascenso genera estrés y fatiga física.

El próximo partido es vital: el Burgos recibe al Deportivo de La Coruña en El Plantío. El Deportivo, rival directo con 61 puntos, es fuerte. El Burgos necesita ganar para no perder terreno en la lucha por los playoffs. La clasificación está muy ajustada, con Racing y Almería liderando, y varios equipos, incluido el Burgos, luchando por las plazas. La afición será fundamental el sábado para hacer de El Plantío un fortín.