Recibimiento a la Real Sociedad en San Sebastián por el título de Copa: Horarios, itinerario y última hora

Te contamos la última hora del recibimiento que va a tener lugar esta tarde a la Real Sociedad en San Sebastián por el título de Copa.

11:00 horas: Euskotren reforzará el servicio ferroviario en Gipuzkoa para atender el aumento de la demanda que pueda producirse con motivo del recibimiento en San Sebastián a la Real Sociedad.

Según ha informado la entidad en un comunicado, las circulaciones de trenes de refuerzo, que complementarán el servicio habitual de los lunes laborables, serán efectuadas tanto en la línea E2 (Lasarte Oria - Hendaia) como en el tramo de Zumaia a San Sebastián de la línea E1 (San Sebastián-Bilbao).

Las personas usuarias pueden informarse en las estaciones servidas por personal de Euskotren, así como en la aplicación oficial y en el buscador de horarios de la página web, ha indicado.

10:30 horas: El operativo de seguridad conllevará afecciones al tráfico y a la movilidad a partir de las 10:00 horas de este lunes.

Entre las 10:00 y las 15:00 horas se procederá a la colocación del vallado, permitiendo el paso del transporte público y vehículos autorizados, aunque el tráfico privado podrá sufrir cortes intermitentes.

El recorrido del autobús comenzará, por tanto, en Anoeta, y discurrirá por Avenida de Madrid, Pio XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Urbieta, Avenida de la Libertad, Okendo y Boulevard.

A partir de las 15:00 horas y hasta la llegada del autobús al Ayuntamiento se producirá el cierre total al tráfico a lo largo de este recorrido y en las calles adyacentes. Se procederá a su apertura gradual una vez vaya avanzando la comitiva.

Además, el Centro de la ciudad (desde la Avenida de la Libertad hasta el Boulevard) permanecerá totalmente cerrado al tráfico desde las 15:00 horas y hasta finalizar el evento.

Esta medida afectará también al transporte público, accesos a centros educativos y sociales, servicios discrecionales, aparcamientos, cargas y descargas o tramos de bidegorri en ambas zonas.

10:00 horas: Los txuri-urdin se subirán este lunes a las 18:00 horas a un autobús descapotable para desplazarse desde el estadio de Anoeta hasta el Ayuntamiento, pasando por la Avenida de Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, Plaza Centenario, Calle Urbieta, Avenida de la Libertad, Calle Okendo y Boulevard.

A las 19:00 horas está previsto la recepción oficial y los jugadores se asomarán a la balconada con la Copa para festejar la victoria con los aficionados. La fiesta se prolongará, al menos, hasta las 21:00 horas.