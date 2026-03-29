El 'nuevo' Zaragoza, con la soga al cuello, amenaza al Racing: "Sumar de uno a uno no les sirve, asumirán riesgos"

El Racing se enfrenta este domingo a un rival histórico, el Real Zaragoza, que llega en una situación crítica. Pero, pese a encontrarse a seis puntos de la salvación, el cambio de entrenador ha supuesto un revulsivo para un equipo que, según el periodista de COPE Zaragoza Jesús Zamora, ha encontrado una nueva fórmula con David Navarro.

Un cambio que llegó tarde

La llegada de Navarro al banquillo se produjo en un momento de máxima tensión: "Los cambios que se han hecho hace tres semanas, pues han llegado demasiado tarde", opina Zamora. El pesimismo era tal que "ya nadie daba un duro por el Zaragoza; todos hablábamos de 'virtualmente descendidos'..." antes de la destitución del anterior técnico, Rubén Sellers.

Sin embargo, el nuevo técnico, que ya dirigió al equipo en una etapa anterior, encadenó dos victorias consecutivas que dispararon la ilusión. La racha se truncó con una derrota en el último minuto en La Coruña, un "pequeño bajón en la moral" a pesar de haber sido superiores al Deportivo en la segunda parte.

El sentimiento es que se va a lograr, que el Zaragoza será capaz de salvarse..." Jesús Zamora Deportes COPE Zaragoza

Pese al tropiezo, en el vestuario maño reina el optimismo. "El sentimiento es que lo van a lograr, que son capaces de salvarse", explica el periodista. Aunque la afición es consciente de que "queda muy poco tiempo" y de que el Zaragoza no depende de sí mismo, el mensaje del club es de confianza plena en la permanencia.

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Hacer de casa un fortín

Una de las claves de Navarro ha sido, aunque costara, mentalizar al equipo para "convertir el estadio en el hogar". Antes de su llegada, el Zaragoza solo había ganado dos partidos en casa en toda la temporada. El nuevo técnico ya ha sumado una victoria clave en su feudo ante el Almería, un rival directo del Racing, por 2-0.

Para el partido contra el Racing, el Zaragoza recupera a jugadores importantes. Vuelven tras sanción Larios para el lateral izquierdo, y Keidi Bare para el centro del campo. Además, en el eje de la zaga, reaparecerá El Yamiq junto a Insua, cubriendo la baja del sancionado Radovanovic.

Costó, pero una de las claves es el haber convertido el Ibercaja Estadio en el hogar del Zaragoza" Jesús Zamora Deportes COPE Zaragoza

El planteamiento del Zaragoza para el domingo es claro: no hay margen de error. El equipo necesita los tres puntos de forma imperiosa, ya que, como sentencia Zamora, "Sumar de 1 en 1 no le sirve absolutamente para nada en esta situación". Esto obligará al conjunto maño a asumir riesgos y buscar la victoria.