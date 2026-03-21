La receta del Albacete para maniatar al Racing: una defensa de cinco y contragolpes fulminantes

El Albacete llegará a El Sardinero para enfrentarse al Racing con la moral por las nubes. La remontada épica frente a la UD Las Palmas (2-1, con los dos goles locales en el tiempo añadido) ha supuesto un "subidón" y un "alivio" para un equipo que llevaba un mes y medio sin ganar. Así lo ha analizado Miguel Yeste, compañero de COPE Albacete, en una charla en "Deportes COPE Cantabria" con Jaime del Olmo, donde ha desgranado las claves del próximo rival verdiblanco.

La victoria ante el conjunto canario fue, en palabras de Yeste, "un milagro". El equipo manchego fue superado en una primera parte de "auténtica exhibición" de Las Palmas, pero supo resistir. En la segunda mitad, el Albacete "fue labrando, fue buscando su momento", y la entrada de jugadores como Jefté y Obeng cambió la cara de un equipo que se llevó el partido en el ´93 y el ´100.

Una defensa de récord

La gran fortaleza del Albacete reside en su sistema defensivo. Según Yeste, el equipo ha pasado de ser "por muchas jornadas el equipo más goleado" a convertirse en "el equipo de Primera y Segunda División que más veces ha dejado la portería a cero". La clave es una defensa de cinco con tres centrales, Pepe Sánchez, Jesús Vallejo y Neva, con los que el equipo "no ha perdido en lo que va de temporada".

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Para el partido del sábado, el plan parece claro. El periodista anticipa "un Albacete guardadito, un Albacete que sepa esperar, que sale muy rápido a a la contra". Este estilo, precisamente, es considerado la "kriptonita" del Racing, al que le cuesta más atacar a equipos replegados. Arriba, la referencia será Álex Rubio, un delantero que "construye poco pero que llega muy rápido a la portería contraria".

Ante el Racing espero a un Albacete guardadito, que sepa esperar, y que salga muy rápido a la contra" Miguel Yeste Deportes COPE Albacete

El objetivo manchego es puntuar, ya que un empate les permitiría alcanzar los 40 puntos, una cifra que ven clave para la salvación. Por ello, Yeste cree que el Albacete jugará sin urgencias: "El Albacete se maneja bien últimamente en este tipo de de partidos; lo hizo en Burgos y acabó ganando, lo hizo en Valladolid y acabó ganando...", ha señalado, dejando claro que no tendrán prisa y cederán la presión al líder.

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Un candidato a Primera División

A pesar de plantear un partido defensivo, Miguel Yeste ha mostrado una profunda admiración por el Racing. Ha destacado que el equipo cántabro es uno de los que mejor fútbol practica de la categoría, con "jugadores fantásticos como Íñigo Vicente o Andrés Martín". Su gusto por el juego racinguista es tal, que lo elige por encima de otros duelos de superior categoría: "Yo elijo al Racing antes que ver a otros equipos de Primera División... Me gusta lo que veo, y no es porque esté hablando contigo en COPE Cantabria...".

Yo elijo al Racing antes que ver por la tele a otros de Primera... Me gusta lo que veo y apuesto por su ascenso" Miguel Yeste Deportes COPE Albacete

Finalmente, Yeste ha apostado firmemente por el ascenso directo del Racing, pero siendo primero o segundo clasificado, ya que considera que la promoción es "una lotería". "Yo apuesto por un Racing en Primera División; eso sí, la cabeza ahora importa, y mucho", ha sentenciado, advirtiendo que un equipo que pasa tanto tiempo en ascenso directo puede sufrir un duro golpe si cae a los puestos de playoff de ascenso.