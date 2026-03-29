La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial convoca un acto público en As Pontes

La Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes ha convocado un acto público abierto a la ciudadanía que se celebrará el próximo martes 31 de marzo en el municipio de As Pontes de García Rodríguez.

La cita tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en el local de la AVV A Magdalena y servirá como punto de encuentro para retomar el trabajo colectivo en defensa del patrimonio industrial de la localidad. Durante el acto, además del debate abierto, se celebrará una asamblea en la que se planteará un paso clave para el futuro del colectivo: su conversión en una asociación formalmente constituida.

Desde la plataforma explican que este proceso busca consolidar el trabajo realizado hasta ahora y dotar de mayor estructura a la organización. En este sentido, animan a las personas interesadas a implicarse activamente en esta nueva etapa, ya sea presentando propuestas para los estatutos de la futura asociación o postulándose para formar parte de la junta directiva con proyectos de cara a los próximos años.

El colectivo enmarca este encuentro como una llamada a la participación y a la continuidad del movimiento ciudadano que surgió en defensa del patrimonio industrial de la zona. Además, subrayan la importancia de mantener vivo el compromiso social para avanzar en la protección y puesta en valor de estos elementos.

El acto está abierto a toda la ciudadanía interesada.