Un incendio calcina un garaje con dos coches en Narón sin causar heridos

Intervención des SPEIS de Narón en una vivienda en la zona de Os Vicás de Narón

Un incendio declarado en la tarde del pasado sábado en el municipio de Narón se ha saldado con importantes daños materiales, después de que ardiese por completo el garaje de una vivienda unifamiliar en la zona de Os Vicás.

En el interior del inmueble se encontraban dos vehículos y varias bombonas de gas, tres de ellas con fuga e incendiadas, lo que incrementó la peligrosidad del fuego. A pesar de la intensidad de las llamas, la rápida actuación de los equipos de emergencia permitió evitar que el incendio se propagase al resto de la vivienda, que no resultó afectada.

SPEIS Narón El incendio afectó a la zona de garaje de la vivienda

Según los datos facilitados por el 112 Galicia, el aviso se recibió en torno a las 18.30 horas. El operativo movilizado trabajó durante más de dos horas hasta dar por extinguido el fuego poco antes de las 21.00 horas.

Durante la intervención, los efectivos llevaron a cabo tareas de control de la propagación, extinción de las llamas y saneamiento de la zona afectada. En el dispositivo participaron varias dotaciones de bomberos, junto con la colaboración de la Policía Local de Narón.

No se han registrado daños personales, aunque el garaje y los vehículos quedaron completamente calcinados. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, que serán investigadas.