Las claves para que el Racing mantenga el liderato de Segunda División contra la Cultural Leonesa

Rueda de prensa de José Alberto, previa al Racing-Cultural Leonesa. En la fotografía, los cántabros celebran el triunfo ante el Ceuta

El Racing, líder en solitario de Segunda División, se enfrenta este domingo 14 de septiembre a la Cultural y Deportiva Leonesa en El Sardinero (16:15 horas), en la jornada 5 de LaLiga Hypermotion, con el claro objetivo de aumentar su pleno de triunfos y mantenerse en cabeza una jornada más.

El arranque de temporada del Racing está siendo, al menos en cuanto a resultados, sobresaliente. Los cántabros han sumado por victorias los cuatro partidos que han disputado, el último remontando un 2-0 contra un rival directo por el ascenso como el Almería. Ahora los de José Alberto quieren alargar su racha, y deberán superar en casa a los leoneses, recién ascendidos a la división de plata y que son colistas, con un punto en su casillero sumado este pasado fin de semana (0-0 en su feudo ante el Leganés). El resto fueron derrotas; a domicilio contra Burgos (5-1) y Sporting (1-0), y en el Reino de León ante el Almería (0-1).

Real Racing Club Íñigo Vicente celebra un gol con Peio Canales

vuelve peio canales... ¿en el pivote o en la media punta?

Para este partido, José Alberto recupera a uno de sus jugadores clave en el arranque de temporada: Peio Canales. El centrocampista, cedido por el Athletic, fue baja en el duelo ante el Almería de la pasada jornada, y el equipo echó en falta su dinamismo y despliegue físico, sobre todo en el primer tiempo.

La duda es si el técnico asturiano dará continuidad a la pareja formada en el centro del campo por Aldasoro y el colombiano Gustavo Puerta, adelantando a la media punta a Peio (en ese caso Sangalli podría dejar de ser titular, ya que Íñigo Vicente volvería a su posición habitual de las últimas temporadas en el extremo izquierdo), o si Canales seguiría en el doble pivote (el que más papeletas tendría para ser suplente sería Aldasoro) y mantener inamovible la línea de ataque Sangalli-Íñigo Vicente-Andrés Martín, con Villalibre en punta.

¿y si se mantiene el sistema con tres centrales y dos carrileros?

Nadie duda de que, en Almería, José Alberto acertó al descanso con el cambio de sistema utilizado para remontar el partido. El 1-5-3-2, con Íñigo Vicente y Andrés acompañando a Gustavo Puerta en el centro del campo como interiores, y la irrupción de Jeremy en ataque junto a Villalibre. El canterano fue el héroe racinguista, con un doblete en dos minutos que nivelaron la contienda. ¿Podría merecerse el premio de la titularidad, como en Albacete?

Todo depende de la idea del entrenador; dar continuidad al habitual 1-4-2-3-1 en El Sardinero ante un rival necesitado de puntos pero que, previsiblemente, dará la iniciativa a los verdiblancos, o si la apuesta del segundo tiempo en el feudo almeriense le convence para dar el paso y jugar con tres centrales y dos carrileros.

En ese hipotético caso, se abriría un hueco para que uno de los dos centrales fichados para reforzar la defensa, Pablo Ramón o Facu González, debuten como titulares; en el caso del español, ya jugó la segunda parte en el Almería Stadium, pero serían los primeros minutos del uruguayo con la camiseta racinguista.

En el lateral izquierdo, con el regreso de Salinas, es previsible que Jorge recupere el puesto de titular en detrimento de Mario García.

LA PREVIA Y EL PARTIDO EN DIRECTO, EN COPE MÁS CANTABRIA

Como en todos los partidos del Racing desde hace varias temporadas, podrás vivir la previa del choque contra la Cultural y Deportiva Leonesa este domingo 14, desde media hora antes, a las 15:45 horas.

Y a partir de las 16:15 horas, toda la pasión y los mejores comentaristas en directo desde la cabina de COPE desde los Campos de Sport de El Sardinero. Bajo la dirección de Jaime del Olmo y la narración de Álex García, estarán analizando el partido José Salvarrey y Miguel Ángel Gutiérrez.

Puedes escucharlo todo en el "Tiempo de Juego" de Cope Más Cantabria, a través del 105.6 de la FM, o por internet en este enlace.