Otro colapso más en el sur de Tenerife: varias zonas no tienen agua en sus viviendas por la antigüedad de las canalizaciones

El crecimiento poblacional que de manera exponencial y continuada se ha producido en el sur de Tenerife sigue destapando las vergüenzas a nivel de infraestructuras que sufre la isla. Es un hecho que los municipios de Adeje, Arona y Granadilla, fundamentalmente, pero sin olvidar a San Miguel de Abona y Guía de Isora, conforman una segunda gran área metropolitana en Tenerife, cuyos servicios e infraestructuras, se han quedado anquilosados en el tiempo y completamente insuficientes.

Si echamos un vistazo al censo de estos 5 municipios, nos daremos cuenta de que esa área metropolitana cuenta, a cierre de 2024, con 236.000 habitantes. Una cifra nada desdeñable que superaría incluso la de la capital tinerfeña. Pero mientras que Santa Cruz cuenta con unas infraestructuras acordes a sus parámetros poblaciones, el sur está pagando muy caro su rápido crecimiento, y su lejanía -física y sentimental- de los grandes centros de decisión del archipiélago.

colapso en varias infraestructuras

Y así las cosas, el ‘colapso’ empieza a ser un vocablo muy reiterado en los habitantes de esta zona de la isla. Colapso, naturalmente en las carreteras y en general en la movilidad, con miles de personas que se mueven a diario para trabajar entre los grandes hoteles de Arona y Adeje, y los barrios o poblaciones aledañas donde residen. Falta un tercer carril y en la autopista, y una mejora del trasporte público, que podrá dar un salto de calidad definitivo con la llegada -a largo plazo- del tren.

Colapso en los servicios sanitarios, con centros de salud que no dan abasto con el número de pacientes que tienen que tratar, o que se tienen que desplazar al Hospital la Candelaria. Y colapso, especialmente, en materia de vivienda con muchas familias sin poder acceder a un recurso habitacional digno por la falta de pisos en alquiler o venta a un precio razonable y que se corresponda con los salarios recibidos.

Pero a este preocupante escenario, se une, en los últimos años, otra mala noticia: la incapacidad de la red de abastecimiento de agua de dar un servicio público imprescindible a viviendas y comercios de algunos barrios de estos municipios. Es el caso, por ejemplo, de El Fraile, en el municipio de Arona. Hablamos de un barrio de gente trabajadora, la gran mayoría en el sector turístico, y muchos de ellos inmigrantes. Aunque pueda parecer mentira en el siglo XXI, los habitantes de esta zona han denunciado que de unos meses a esta parte, no tienen agua en sus casas. Y si les llega algo, es con una presión mínima, y en horas de noche o madrugada. Vanesa, una de las portavoces vecinales, relataba en Herrera en COPE Tenerife que “esto es un sufrimiento, no podemos ni ducharnos, ni lavarnos, ni cocinar, ni por supuesto poner una lavadora”. Un calvario diario, “que también sufren los bares y hasta el centro de salud, sin que veamos una solución a corto plazo”.

la solución del ayuntamiento

Puestos al habla con el Ayuntamiento, su concejala de Servicios Públicos, Clari Pérez, explicaba la base del problema. Y no es otra, que la antigüedad de unas canalizaciones que son de hace 50 años. Unas canalizaciones -¿Les suena de algo?- que son incapaces de dar un servicio digno a la población. Como en carreteras. Como en sanidad. Como en Vivienda. Las tuberías están estropeadas y rotas, y de momento, los afectados son los habitantes de este humilde barrio.

La concejala explica con detalle que para acometer una obra de reparación, “ha habido que implicar a varias administraciones, porque la tubería pasa cerca de la autopista y un barranco” y, por tanto, “hay que esperar al informe del Consejo Insular de Aguas”. Eso sí, teniendo en cuenta que la obra se va a licitar por la vía de urgencia, calcula que el problema puede estar solucionado “en aproximadamente dos meses”.

agua en Los Abrigos

los abrigos, otro punto maldito

Pero este, no es el único caso. Nos vamos al vecino municipio de Granadilla, en la zona de Los Abrigos, un lugar bien conocido por los tinerfeños por sus restaurantes de pescado y su costa. Allí, también sus habitantes están desesperados. Llevan meses con el mismo problema. Aquí, cuando llega el agua, llega “de un color marrón que asusta”, según ha relatado Damiana, una de las portavoces de los vecinos, en Herrera en COPE Tenerife. Su relato es desolador: “Sale agua marrón, cuando sale, por el water, por la ducha, en la cocina… no puedes hacer nada”. Están condenados, “a comprar garrafas de agua en el supermercado”, y concluye, “con este agua, yo que ustedes no me tomaría un café en los bares de la zona".

La solución, como casi siempre, tardará en llegar. Pero la reflexión final es que los ayuntamientos no siempre pueden estar poniendo parches a la falta de inversión por parte de las instituciones supramunicipales.