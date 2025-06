Reabre Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, después de casi un año cerrada por contaminación: esta es la opinión de los vecinos

Ha pasado casi un año desde que se prohibió el baño en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, por altos niveles de contaminación en el agua. Esto, además de causar malestar a los vecinos, ha supuesto un daño visceral al turismo y a los comercios de la zona. Sin embargo, este mismo miércoles el consistorio local anunciaba su reapertura, pues asegura que las pruebas analíticas garantizan la salubridad del agua. Muchos vecinos ya han aprovechado para darse ese primer baño. Otros, sin embargo, todavía temen por su salud. Hoy en Herrera en COPE Canarias y en Herrera en COPE Tenerife nos hemos acercado a la costa para conocer de cerca cómo ha sido este primer día de reapertura.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Lucía Peraza Hoy, Playa Jardín (Puerto de la Cruz)

LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO

A primera hora de la mañana, la orilla estaba completamente desierta. Solo algunas personas aprovechaban las primeras horas de luz para pasear al perro, caminar o hacer deporte. Allí, en Playa Jardín, nos dimos cita con Pedro Antonio Campos, concejal de Hacienda, Contratación Pública y Patrimonio. Para él, era una alegría ver por fin esta playa sin carteles, ni cintas. "Mucha gente lo deseaba con muchas ganas", expresaba. "Salud Pública nos ha remitido en ese informe, con más de 50 muestras que se tomaron, alaban que precisamente la calidad del agua, en términos de la propia sanidad, es excelente".

El edil explica que desde que comenzó la legislatura, después de una convulsa moción de censura que daba el poder al Partido Popular junto a Asamblea Portuense y Coalición Canaria, se han desarrollado obras civiles y tareas de limpieza profunda en las redes de saneamiento. Asimismo, también afirma que se han dado ayudas a aquellos comercios especialmente afectados por el cierre de la playa: "Lo que desplegamos es un paquete de medidas económicas y fiscales con ventajas. Por ejemplo, la reducción del 50% de la cuota de basura o también una línea de subvenciones dotada con 100.000 euros que repartidos entre los comercios".

Que nunca más vuelva a repetirse en ninguna parte del litoral del Puerto de la Cruz" Pedro Antonio Campos Concejal Hacienda, Contratación Pública y Patrimonio Ayto. Puerto de la Cruz

El mismo Ayuntamiento confirma que todavía queda mucho trabajo por delante, pues quieren conseguir la bandera azul: el distintivo por excelencia para aquellas playas que cumplen con los estándares de calidad medioambiental. "El objetivo que nos marcamos en este gobierno es que nunca más vuelva a repetirse en ninguna parte del litoral de Puerto de la Cruz", confía el concejal. Campos anunciaba que él mismo se daría su primer baño en la playa con su familia esta misma tarde.

algo de escepticismo

Para algunos vecinos, parece que unos informes emitidos por Salud Pública no son suficientes. "Todavía no me fío", decía uno de ellos, que paseaba por allí. "Todos los días venimos a caminar para acá y justo antes de que la abrieran vimos una cosa muy oscura... Como una mancha. Nada de confianza". Otro matrimonio que frecuenta la zona, para hacer deporte, tampoco estaba muy predispuesto a darse un baño. "Es que no se ha visto hacer nada y me da pena. Un año sin hacer nada. La gente del barrio que yo conozco me dice que se ve que no han hecho nada, pero que cada uno haga lo que crea", comenta la mujer.

Para Tania Hernández, portavoz de la Plataforma Stop Vertidos al Mar, es comprensible que los vecinos tengan dudas. Reconoce que es una buena noticia para la economía y para el turismo de la zona, pero cree que todavía queda mucho por hacer: "Está claro que la playa no la abren los políticos, sino Salud Pública. Creo que podemos bañarnos de momento mientras las analíticas sigan saliendo positivas y sigan los trabajos de limpieza. Pero municipalmente quedan muchas obras". La legalización de las estaciones de bombeo, la bifurcación de las aguas fecales que llegan hasta la zona de baño, la conexión a la red de saneamiento de las casas de Punta Brava, son algunos de los proyectos que menciona.

Hay una arena de color amarillento que son partículas fecales" Tania Hernández Portavoz Plataforma Stop Vertidos al Mar

"Las soluciones reales son de largo tiempo. Lo entendemos, pero también entendemos que la ampliación de la depuradora debería estar licitada como emergencia o urgencia mínimo. Al final está licitada como ordinario", explica Tania. Para ella, las alternativas planteadas hasta ahora funcionan como parches. Pone el ejemplo de la arena de la costa, que todavía no se ha limpiado. "Hay una arena de color amarillento que son partículas fecales, porque los aliviaderos de Playa Jardín están ahí mismo, en la zona de baño".

una alegría para los comercios

María tuvo la mala suerte de abrir su cafetería Mokita, justo en el peor momento. Llevaba unos meses con el negocio abierto, tomando el ritmo, cuando se anunció el cierre de la playa. Esto la dejó fuera de combate porque, de un momento a otro, la céntrica calle comercial conocida como La Ranilla quedó desierta. "Ha sido difícil la verdad, porque nosotros lo hemos notado muchísimo, sobre todo con el turismo extranjero". María cuenta que ha sido gracias al residente canario que su negocio ha podido sobrevivir, pues la zona sigue siendo ideal para dar un paseo y tomarse un café.

Hay mucha gente que las están llevando hacia el sur por miedo a los problemas de nuestras aguas y playas" María Propietaria cafetería Mokita, Puerto de la Cruz

Sobre la reapertura, María expresa que su equipo se encuentra emocionado y feliz, pero que no deja de sentir preocupación. "Al igual que llevó tiempo que la gente se diese cuenta que la playa estaba cerrada, va a llevar mucho tiempo que la gente se de cuenta que la playa está abierta", explica. "Yo tengo amigos en el extranjero y hay mucha gente que las están llevando hacia el sur por miedo a los problemas que han habido aquí con nuestras aguas y nuestras playas". María reconoce que siente miedo porque el Puerto de la Cruz se quede con esa mala imagen.

María explica que, por suerte, ella no ha llegado a un punto crítico en el que ha tenido que plantearse cerrar su negocio, pero sí expresa que lo ha pasado mal. "Nos hemos agarrado al público que viene de la Playa de Martiánez. Pero nos hemos tenido que cerrar los cinturones mucho y mirar muy bien los gastos. Cuidar mucho del personal". Como propietaria, empatiza mucho con los comercios de Punta Brava y espera que gracias a esta noticia, salgan adelante.