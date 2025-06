Los excrementos de las cabras de un ganadero de Tenerife molestan a sus nuevos vecinos

La vuelta al pueblo de muchas personas que antes vivían en la ciudad parece ser la causa de los quebraderos de cabeza de José Manuel. Es un ganadero de toda la vida de Tenerife y con una larga historia familiar vinculada al campo, que ha visto cómo los vecinos de la zona donde tiene su explotación se están quejando de los excrementos de sus animales en la vía pública.

Una parte de la instalación ganadera de José Manuel

En Herrera en COPE en Canarias este hombre de campo ha contado su caso. Empezó con su padre en 1986, cuando llevaban las cabras desde la costa al interior, pero después, esa práctica se prohibió. Entonces tenía 300 cabras, ahora su cabaña consta de unas 100 cabezas.

José Manuel define la zona donde vive como un paraje donde siempre ha habido presencia de animales: “Desde que llevo pañales, las cabras están aquí, más de 400 años llevan en la zona. Siempre ha habido animales. El que menos tenía 10 gallinas, cinco cabras, un burro, un caballo, una yegua...”

LOS VECINOS SE QUEJAN DE LOS EXCREMENTOS DE LAS CABRAS

Pero los tiempos cambian y ahora los nuevos habitantes “le tienen la vida amargada”. Asegura que son personas que han regresado desde la capital tinerfeña al pueblo de sus ancestros, también cabreros en su tiempo. Y parece que no les hace gracia la ristra de excrementos de las cabras en la calle, una queja que han llevado al consistorio para disgusto de nuestro protagonista que asegura haber recibido presiones del ayuntamiento para irse.

Un espacio de la explotación ganadera de José Manuel

Una posibilidad que José Manuel no descarta, aunque dice que no tiene dónde ir: “Algún día tendré que irme de aquí, pero si me buscan donde ir, no tengo dinero ni para montar una ordeñadora que compré. Si el ayuntamiento me busca un sitio y me busca unas instalaciones me voy de aquí ahora mismo”.

SU HIJO SIGUE CON LA TRADICIÓN

“Voy a resistir lo que pueda”, nos cuenta, quejándose de que, mientras se critica a sus animales, nada se dice de las cacas de los perros de los nuevos vecinos de la zona: “Hay un camino para pasear y cien personas todas llevan perro mínimo”, denuncia amargamente.

La tradición ganadera de su familia no termina con José Manuel. Su hijo sigue la senda marcada por sus ancestros, en una explotación que ha conseguido una subvención del Gobierno para su mejora. Una quesería cuyos productos se venden en La Matanza y que tiene todos los papeles en regla.