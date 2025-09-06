El lamentable estado de 5 perros y dos águilas en una vivienda okupada de Santa Cruz de Tenerife: "Les dábamos de comer por debajo de la puerta"

La dejadez, el descuido y el abandono animal vuelven a aparecer en una vivienda abandonada de Santa Cruz de Tenerife. El jueves por la noche, efectivos de la Policía Local y Bomberos accedieron a una vivienda en la calle Febles Campos, en Santa Cruz de Tenerife. Lo hicieron, después de varias denuncias interpuestas por los vecinos de la zona. Dentro del inmueble, los efectivos de rescate encontraron 5 perros y 2 águilas, en muy mal estado. Fueron los vecinos, por cierto, quienes alimentaron a los animales durante estas últimas semanas.

Tahiche fue una de esas vecinas. Ha contado cómo estaban cuando accedieron dentro del inmueble: “Nos llamaron unos vecinos, porque sabían que nosotros nos íbamos a mover. Nada más llegar, nos dijeron que siguiéramos insistiendo con la Policía, que hizo un buen trabajo. Los animales estaban en una situación en la que no deberían estar”.

Además, la policía sospecha que esta vivienda, situada en la calle Febles Campos de la capital chicharrera, se trataba de una vivienda okupada. Lo cierto es que los vecinos ya habían notado desde hace semanas que el inmueble estaba abandonado. Incluso hacían guardias en la puerta del mismo para cuidar de los animales. Se busca ahora, a los propietarios: “Los vecinos dejaron de ver a esas personas. Nosotros hacíamos guardias a ver si veíamos a la persona para seguir llamando. Eran cinco perros y dos águilas. Dos rapaces. Alimentábamos a los animales por debajo de la puerta de la vivienda y vivían entre sus propios excrementos. No se encontraban bien”.

LIBERADOS

Tahiche agradece que, desde que publicaron imágenes y vídeos en redes sociales de la situación de estos animales, mucha gente se acercó para ayudarles. Los animales han sido trasladados a un centro para tener su atención veterinaria correspondiente.