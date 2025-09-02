COPE
Las ranas del lago Titicaca llegan a Canarias

El acuario del grupo Loro Parque, Poema del Mar, ha incorporado una de las especies acuáticas más fascinantes y raras del mundo, lo que supone un paso crucial en la conservación de un anfibio gravemente amenazado 

Entrevista a Ángel Curros, director de biología de Poema del Mar

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

