Las ranas del lago Titicaca llegan a Canarias
El acuario del grupo Loro Parque, Poema del Mar, ha incorporado una de las especies acuáticas más fascinantes y raras del mundo, lo que supone un paso crucial en la conservación de un anfibio gravemente amenazado
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura
