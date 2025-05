Esta es la app que puede cambiar para siempre la relación entre los jóvenes y los mayores

Gran Canaria - Publicado el 25 may 2025, 07:00

La tan temida soledad no deseada es un problema muy grave para nuestros mayores en la sociedad actual en España. Son muchas las personas que, cuando entran en la jubilación, pierden una buena parte de sus conexiónales sociales, que su entorno más cercano no es capaz de compensar debido a que cada vez tenemos menos hijos y las familias son más pequeñas. Por si esto fuera poco, nuestra esperanza de vida es cada vez más prolongada, por lo que todas estas circunstancias conjuntas hacen que nos sintamos solos durante más tiempo.

Pero la tecnología se ha convertido en un potente aliado para combatir los efectos de esa sensación de soledad. Y es que una aplicación que se ha desarrollado por parte de un estudiante de la Universidad de La Laguna en Tenerife, facilita una de las cosas que más necesitamos como personas: hablar con los demás, comunicarnos.

Reunión en la residencia de los jóvenes y los mayores

CÓMO SURGIÓ LA IDEA

Mahesh Daswani, creador de la iniciativa, nos contaba que nace de una racha complicada hace unos años, por amor, trabajo y mudanzas. "Un cocktail duro que me llevó a la realidad de sentirme, solo que llevó a una noche de insomnio, en donde se me ocurrió que igual que mis amigos me habían ayudado, yo podía ayudar a la gente", contaba en Herrera en Canarias.

La app empareja a jóvenes y mayores, intercambiando experiencias. Los primeros ayudan con las nuevas tecnologías a los segundos y estos, a su vez, les asesoran en función de su experiencia. Para asegurar la fluidez de la conversación, la aplicación sugiere temas comunes que interesan a ambos: “La temporada del Tenerife, si son del Barca o del Real Madrid, son preguntas que se lanzan desde la aplicación para trazar un perfil del usuario, entre otras muchas”.

LA EXPERIENCIA DE LOS MAYORES CON LA APLICACIÓN

El nombre de la app es Dialogae y se trata de un proyecto piloto apoyado por la Dirección General de Mayores del Gobierno de Canarias, en donde están participando los centros de mayores de Icod de los Vinos y Puerto de la Cruz y los scouts de Tenerife. Nelsi Díaz Lemus, en Icod de los Vinos es voluntaria de una asociación Amavite y asegura que la experiencia ha sido maravillosa, a pesar de la primera experiencia que les dejó “algo descolocada”.

Otro momento de la reunión

Nos gusta hablar con otras personas y con jóvenes que son magníficos Nelsi Díaz, una de las participantes

Reconoce que hay gente que le gusta estar solo, pero no las 24 horas. “Nos gusta hablar con otras personas y con jóvenes que son magníficos. Tienen su punto de vista, también tienen sus necesidades como nosotros. Hay cuestiones que ellos cuentan a otras personas mayores y ha sido estupendo hablar con ellos”. Considera que la aplicación es fácil de utilizar, como prueba el hecho de que los actuales usuarios la manejan con soltura.

LOS JÓVENES RECONOCEN QUE ES POSITIVA

Leire Domínguez pertenece a los scouts y es también voluntaria. En su caso, reconoce que en el tiempo que lleva en la aplicación, la mujer con la que habla, Yolanda, le ha ayudado bastante, con aprendizajes y experiencias de vida que le han aportado bastante. En este caso se han juntado una persona más extrovertida con otra más tímida, por lo que podemos suponer que la aplicación va cuadrando las parejas en función de su personalidad.

De momento participan 10 mayores y 10 jóvenes, aunque está previsto que se incorpore más gente. Ambos se ponen en contacto durante 30 minutos, aunque, como Nelsi reconoce que ese tiempo de conversación se les quedan cortos. “Seguimos hablando y el récord es de casi una hora”.

LA RELACIÓN SE CONSOLIDA EN LA VIDA REAL

Según Daswani, esto es la prueba de que la aplicación funciona, porque se lo pasan bien, disfrutan y conectan. Es un espacio seguro, una conversación en la que tu te abres y cuentas tus problemas. Estar un ratito hablando a todos nos viene bien.

Leire y su pareja en la app compartiendo un rato en la vida real

Por cierto que la relación no es solo vía telefónica, Hace poco ambas partes, los jóvenes y los mayores se reunieron y la experiencia fue un éxito. "Fue como conocer a un nuevo miembro de tu familia, fue maravilloso", dice Nelsi.