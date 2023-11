La soledad no deseada, una pandemia que sufren cada vez más personas: "No solo afecta a ancianos"

La soledad no deseada es un problema social que sufren cada vez más personas en España. Uno de los colectivos más afectados es el de las personas mayores, aunque en los últimos tiempos, también se ha visto aumentado el porcentaje de gente joven.

Son muchas las personas que, por desgracia se enfrentan al problema de la soledad y cuando esa soledad, además, no es voluntaria, se viven situaciones realmente duras. Para el psicólogo Darío Fernández, la soledad no deseada es la nueva enfermedad del siglo XXI y una de las principales causas de depresión entre nuestros mayores. "Somos animales sociales, necesitamos comunicarnos y sentirnos queridos y atendidos y cuando no lo tenemos nos lleva a un sentimiento de indefensión y de sufrimiento muy grande", explica Darío.

Hay muchos factores que influyen en esta situación de soledad no deseada y muchos tipos de personas a los que influye. "No solo afecta al viejecito solo en su casa, a este espectro pertenecen los parados de larga duración, inmigrantes, desahuciados..." añade Darío. La soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes desafíos médicos "con la edad se acumulan las pérdidas, los hijos que se van de casa, la viudedad, la jubilación; la soledad no deseada es multifactorial"

A la hora de afrontarlo para Darío lo mejor es enfocarlo desde el punto de vista proactivo "identificar y reconocer tus pensamientos y emociones de soledad" y después "tomar las iniciativas necesarias para evitarlo". En muchas ocasiones, las personas sufren tanto en esta situación que pueden llegar incluso a poner a su fe, sin embargo nuestro psicólogo explica que "las personas con acompañamiento religioso tienen menos depresión".

De hecho desde la Iglesia se intenta acompañar a estas personas. Es el caso de la diócesis de Vitoria que ha decidido crear un Grupo de Mayores precisamente como punto de encuentro para las personas de más de 65 años y lo hace con un objetivo "acompañar a estas personas a vivir esta nueva etapa de la vida", explica Daniel Corral, Diacono y responsable de la Delegación de Mayores de la Diócesis. "Queremos favorecer que la gente mayor que quiere vivir su fe que lo siga haciendo y lo hacemos a través de grupos en nuestras parroquias", sentencia Daniel.

De cara a las próximas fechas navideñas, la Iglesia pone el foco en estas personas que sufren de soledad no deseado, situación que duele, aún más, en fechas tan familiares