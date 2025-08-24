Golpe de autoridad del Andorra en Zaragoza

Los jugadores del Andorra celebran uno de los goles ante el Zaragoza

El Real Zaragoza ha caído este sábado por 1-3 ante el FC Andorra en la segunda jornada de Laliga Hypermotion tras un partido en el que las carencias blanquillas han costado caras a los locales, que suman dos derrotas consecutivas en el inicio liguero.

El Zaragoza llegaba al duelo con ganas de quitarse el mal sabor de boca tras su derrota en la primera jornada ante el Real Sociedad B, todavía sin la plantilla cerrada y pocas certezas en una defensa de circunstancias.

Además, afrontaba su primer partido oficial en la que será su casa durante dos temporadas, el Ibercaja Estadio, un nuevo templo zaragocista que, sin embargo, ha vivido un estreno aciago.

El ímpetu del Andorra, con un Minsu sobresaliente, los errores del Zaragoza y algo de mala suerte han condenado a los blanquillos, que salvo en los últimos 25 minutos de la primera parte, cuando han asediado la portería del Andorra sin éxito, no han estado cerca de dar la vuelta al partido.

Ante las dificultades en la línea defensiva, con solo un central puro disponible, Gabi ha optado por alinear a Radovanovic, acompañado de Pomares y con Tasende y Juan Sebastián en los laterales.

En la medular, Francho y Guti han vuelto a salir de inicio, Moyano se ha colocado en el carril izquierdo y Pau Sans se ha situado en el derecho, ante la baja de última hora de Paulino, mientras que arriba, el técnico ha hecho titulares a Dani Gómez, que ha repetido saliendo de inicio, y a Soberón.

Con este once, los blanquillos han salido al terreno de juego algo más dominadores que sus rivales pirenaicos, aunque esa primera sensación se ha esfumado enseguida, en el minuto 9 del partido, con el gol de Lautaro.

El delantero del Andorra ha culminado dentro del área una buena combinación entre Minsu y Doménech para poner el 0-1 en el marcador e inaugurar así los registros goleadores en partido oficial el Ibercaja Estadio.

Después del ‘shock’ tras encajar el tanto, el Zaragoza ha reaccionado volcándose en ataque, de tal forma que ha concatenado hasta tres ocasiones en tres minutos, en el 18, el 19 y el 20, aunque sin que la pelota cruzara en ningún caso la línea de gol.

Primero ha sido un disparo de Soberón el que ha probado a Aron, seguido del intento de Moyano, que ha mandado el meta a córner y, un minuto después, ha sido el turno de Radovanovic, con un remate flojo de cabeza tras un centro de seda de Tasende, sin peligro para el portero visitante.

Desde entonces, el asedio de los locales ha sido constante hasta la finalización del primer tiempo, con ocasiones muy claras como la que ha propiciado Dani Gómez tras incursionar por la izquierda y dejar una pelota en el área pequeña que nadie ha llegado a rematar.

Sin embargo, los visitantes también han metido el susto en el cuerpo a los aficionados con ocasiones cargadas de peligro, como el disparo al borde del área de Minsu en el minuto 36 bloqueado por Adrián o el trallazo de Molina que se ha estrellado en la madera, momentos antes de finalizar el primer tiempo.

El segundo tiempo ha llegado con Minsu poniendo otra vez en aprietos a la zaga blanquilla con un disparo en el borde del área que ha podido detener Adrián.

El partido, que ha entrado en una fase más plana en esos primeros minutos de la segunda parte, ha encontrado otro sobresalto en el minuto 57, con el misil de Toni Moya, recién introducido en el campo, que se ha ido a la madera.

Al cumplirse la hora de partido es cuando el encuentro se ha roto por completo para el Zaragoza, después de que Pomares se fuera a la calle tras derribar a Lautaro, que se iba solo hacia la portería blanquilla tras una mala cesión de cabeza de Toni Moya en el centro del campo.

Para colmo, Tasende ha abandonado el terreno de juego con evidentes gestos de dolor, ampliando así el problema en una ya maltrecha defensa zaragocista, necesitada de más efectivos.

La roja de Pomares ha hecho mucho daño a los locales y ha dado alas al Andorra, que ha duplicado su ventaja en el minuto 68 con el tanto de Villahermosa, que ha rematado a placer tras una de las muchas buenas jugadas que ha hecho Minsu a lo largo del partido.

Muestra del estado crítico del Zaragoza es que el 0-3 ha llegado cinco minutos después, en el 73, con el cabezazo de Gael Alonso tras un córner muy mal defendido por la zaga blanquilla.

Aunque Bazdar ha acortado distancias en el minuto 78, tras robar a la defensa un peligrosísimo balón y batir cómodamente a Aron, los locales poco podían hacer ya ante un Andorra que aún pudo ampliar su ventaja en los minutos finales.

Con el 1-3 en el marcador, el colegiado ha pitado el final del partido en el minuto 95 y los aficionados zaragocistas han despedido a sus jugadores entre pitos.