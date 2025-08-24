Pedri no entiende la mano de Balde: ''La del año pasado de Tchouameni era clara, esta, para mí, no lo era''

El Fútbol Club Barcelona consiguió una sufrida victoria ante el Levante por 2-3 después de ir perdiendo 2-0. Un gol de Elgezabal en propia puerta en el descuento acabó por dar los tres puntos a los de Hansi Flick.

El Levante se puso 2-0 antes del descanso, el segundo llegó desde el punto de penalti. El colegiado Hernández Hernández, tras revisar la jugada en el monitor VAR, acabó por señalar la pena máxima por manos de Balde después del lanzamiento de Morales. El propio Morales acabó marcando el penalti.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego muchas fueron las voces que se mostraron en contra de ese penalti, y una de ellas fue la del excolegiado Mateu Lahoz que recordó la jugada de Tchoaumeni en el último Clásico, y que además también fue arbitrado por Hernández Hernández.

Al término del encuentro de esta noche entre el Levante y el Barça, el centrocampista blaugrana Pedri reconoció en declaraciones a Movistar+ que no entiende el por qué se señaló penalti por esa mano de Balde: ''La del año pasado de Tchouameni era mano clara. Esta, para mí, no lo era''.