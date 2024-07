Mansito: "Tiene que ocurrir una hecatombe para que la Selección no venga a Tenerife"

Hoy acudió a los estudios de Deportes COPE Tenerife, Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) y de la Federación Canaria de Fútbol (FCF). Desde hace varios meses, ocupa también el cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Su nombramiento le ha conferido la responsabilidad de estar presente durante el reciente triunfo de la Selección masculina de fútbol, proclamada campeona de Europa por cuarta vez en su historia tras derrotar a la Selección de Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín.

"Me siento un privilegiado en este momento por haber participado", resumía el tinerfeño, tras vivir en primera fila toda la aventura de la Roja. "Ellos dicen que soy el talismán (ríe)", comentaba. "Yo creo que el mérito es del gran equipo de jugadores y del cuerpo técnico. Hemos ganado gracias a todos, desde el encargado de los materiales hasta el último jugador", destacaba citando al entrenador Luis de la Fuente.

Sobre los momentos más destacados, Morales Mansito recordaba: "Han sido muchos, pero me quedo con la segunda parte y la prórroga contra Alemania. Ese gol de Mikel Merino en el 119... si lo escribes no sale así. También recuerdo el gol de Oyarzabal en la final que consolidaba la victoria, y el primero de Morata, el Gran Capitán." El presidente de la FIFT elogiaba el trabajo y la capitanía demostrada por el delantero español.

Orgullo para Tenerife es tener a jugadores como Pedri (Bajamar, 21 años) y Ayoze (María Jiménez, 30 años). "Yo tenía el pecho inflado de orgullo por contar con jugadores tan fundamentales. Ayoze hizo un partido increíble contra Italia, realizó cuatro diabluras y casi anotó dos goles. Es una pena su lesión, hubiera contribuido muchísimo a la selección. Como personas, ambos son un diez." Estos jugadores parecen tener un futuro vinculado al Barcelona.

El Heliodoro Rodríguez López celebrará un encuentro por primera vez de la selección masculina de fútbol el 18 de noviembre, salvo que ocurra una tragedia o un inconveniente improbable. "Podremos recibir a la selección," decía Mansito. Este evento supondrá un gasto estimado en trescientos mil euros, pero generará un incentivo económico en la isla de millones de euros. El éxito rotundo de la selección femenina en su partido de clasificación para la Eurocopa femenina 2025 contra Dinamarca, con un “sold out” y una remontada incluida, demostró una organización ejemplar por parte de todos los trabajadores, lo que permitió apostar fuertemente por Tenerife. "Si hubiéramos tenido un estadio para 35 mil personas, lo habríamos llenado por todas las solicitudes que recibimos", añadió.

"La federación está acercando a nuestros ídolos, y estamos luchando para que Gran Canaria sea sede. Me siento orgulloso de ser tinerfeño y canario, y soy el presidente de la canaria. El éxito de este partido será una locura; este equipo ha unido a todos los españoles."

Sobre el CD Tenerife, Morales Mansito expresó: "Como aficionado, quiero que el Tenerife gane la Champions. Acudo a todos los partidos que puedo y siempre me pongo nervioso. Puedo tener mi opinión, aunque no la tenga en este caso, pero solo puedo opinar sobre la Federación. Intento construir, no destruir," concluyó Morales Mansito.