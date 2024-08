Álvaro Cervera no descarta volver al Tenerife

El que fuera entrenador del CD Tenerife y del Cádiz, entre otros, Álvaro Cervera, se pasó este martes por los micrófonos de Deportes COPE Tenerife con Juanjo Ramos para analizar el partido que enfrenta a ambos conjuntos este fin de semana en la tercera jornada de la Liga Hypermotion.

Un duelo que va a estar marcado por la necesidad, ya que ninguno de los dos equipos han empezado la temporada de la mejor manera. Es por ello, que el técnico no se perderá el partido, y será uno de tantos que verá, ya que tal y como contó, ve mucho fútbol, y no solo de segunda, sino de todas las categorías y competiciones.

Sitios especiales: “He tenido la suerte de entrenar a dos grandes clubes como Cádiz y Tenerife. Y no solo por lo más importante que es dirigir, sino por los lugares en sí, son dos sitios maravillosos. Pero hay muchas diferencias entre uno y otro, como equipos quizás si son más parecidos en cuanto a aspiraciones y afición, pero en lo demás son muy distintos”.

Tenerife actual: “Al Tenerife lo sigo, y si no lo siguiera ya tengo a Roberto por allí, que sigue siendo muy tinerfeñista y me informa de todo lo que pasa. Y bueno, no te sabría decir lo que puede pasar con el equipo este año. Tiene un entrenador nuevo al que no conozco, pero me habían dicho que tenía un estilo de posesión, de proponer cosas, y de momento en estos dos primeros partidos no le he visto nada de eso”.

Entorno exigente: “Cuando los resultados no son buenos, todo lo que pasa por fuera es malo, se necesitan puntos para calmar a todos, para calmar al público, calmar a la gente, para incluso calmar a los jugadores. Pero esto pasa en muchos sitios no solo en Tenerife”.

Recuerdo de Concepción: “Yo le tengo un buen recuerdo, se portó muy bien conmigo, tanto en las buenas como en las malas, siempre me habló muy claro, como persona repito que se portó muy bien. Luego en su gestión como presidente ahí no voy a entrar, eso deberían analizarlo otros”.

Su etapa en el Tenerife: “A mí me duele lo que pasó, mi familia y yo lo pasamos muy mal. Si me hubiera pasado en otro sitio, pues mira, pero es que Tenerife es mi casa, entonces es más difícil de procesar. Hubo muchos factores que influyeron, y todos no fueron deportivos. No podías moverte, te daban por todos lados, hicieras lo que hicieras. Había gente que quería entrar en el club y me veían a mí como un obstáculo”

Volver al Tenerife: “Si me lo hubieras preguntado cuando salí te habría dicho qué imposible, pero su me lo preguntas ahora mismo no tendría ningún problema”