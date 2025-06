Los productores de plátano, en mínimos de producción: “Rozamos el 40% de volumen. Nos gustaría atender a toda la demanda”

No por habitual, la estampa entra dentro de la normalidad. Seguro que has ido a comprar en los últimos meses a cualquier supermercado y has visto a más de una persona hacer fotos al precio del plátano de Canarias. La escena ya casi es un clásico de este 2025, y es que el precio está por las nubes. Todo, debido a la falta de oferta y a las malas condiciones meteorológicas con fuertes vientos que el pasado mes de diciembre 24 millones de kilos de plátano, cantidad crucial para satisfacer al mercado. Debido a la falta de oferta, por ello se ha encarecido el precio del producto.

Hemos marcado un mínimo, en torno al 40% de la cuota del volumen, del total del consumo en hogares en la península Sergio Cáceres Gerente de ASPROCAN

En Herrera en COPE Canarias ha explicado la situación en profundidad el gerente de ASPROCAN, la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, Sergio Cáceres. El precio en Canarias ronda los 3 euros y 40 céntimos el kilo, mientras en la Península está a 3,70 €. Cáceres dice que tienen dificultades para atender a la oferta: “Hemos marcado un mínimo, en torno al 40% de cuota del volumen, del total del consumo en hogares en la península. A los productores nos gustaría, creo que en gran parte, pues tener algo más de volumen, poder atender esa demanda. Un hecho que nos permitiría afrontar tanto el presente como el futuro en mejores condiciones”.

En cifras 40%cuota de volumen de producción

Sergio Cáceres destaca que ahora, con este precio en el mercado, sí que los productores están recibiendo un margen aceptable, y no como en años pasados, cuando el precio era menor: “Los productores estaremos en torno a un precio medio de 1,40€-1,50€ ahora mismo, y llevan bastante estables en las últimas tres o cuatro semanas. La evolución a partir de esos precios hacia las labores de maduración, de distribución y puesta al punto de venta, pues depende mucho de las propias cadenas o puntos de venta”. Celebra la medida Cáceres: “Por lo menos, el agricultor también está recibiendo más. Cuando hay una oferta muy fuerte, recibe menos”.

CALIDAD MÁS QUE PRECIO

Sin embargo, la preocupación aflora cuando, en el mismo mercado, en Península, el precio del kilo de banana -principal producto competidor del plátano de Canarias- ronda el 1,80€. Sergio Cáceres asegura que nada tiene que ver un producto con el otro. Ni en calidad ni en valor nutricional: “La procedencia, el sabor, la calidad, la diferencia del plátano, esperemos quela situación vuelva a la normalidad, aunque es algo que, con la propiedad de agricultura, hay que cultivar cada día y seguir”.