La justicia reconoce el derecho de un agricultor palmero de cobrar prestación por cese de actividad hasta que obtenga cosechas: “Contentos pero no confiados”

Los afectados del volcán de La Palma, tres años después, continúan lidiando con las ayudas. Ahora una jueza ha dado la razón a un agricultor del Valle de Aridane para que se reconozca su derecho a seguir recibiendo una prestación extraordinaria por cese de actividad como autónomo, hasta que la platanera que resembró diera fruto y pueda obtener ingresos económicos.

Su hija Patricia lleva dos años luchando para que el Gobierno de España cambie el decreto que regule las prestaciones y se tenga en cuenta que no es lo mismo sembrar que recoger, y en el caso del plátano, puede tardar más de un año, periodo en el que el agricultor no percibe ni un euro: “En el caso de mi padre, tiene afectado el 75% de su actividad y no recibe ingresos más que ese 25% porque no cosecha todos los meses. Es cada cierto tiempo, es decir, que estas meses a cero euros, pagando una cuota de Seguridad Social”. El órgano recaudatorio, al contemplar un ingreso, aunque solo fuera del 25% de la producción, dejó de pagar la prestación.

La parte sepultada sobre la lava se encuentra en Todoque y, aunque sería un sueño volver a replantar, económicamente, ahora mismo no es viable: “Lo que nos van a pagar a priori no cubriría los gastos iniciales que supone. Además, no nos van a pagar las infraestructuras como el invernadero, los pajeros o el tanque. Eso va a ser una reclamación a posteriori y una pérdida de tiempo más para poder cobrar lo que realmente nos pertenece”.

DESCONFIANZA

Con esa resolución judicial, Patricia y su familia dicen estar contentos, aunque ella todavía se muestra desconfiada con lo que pueda pasar, ya que los años que han pasado hacen que pierda la esperanza: “Contenta, pero no confiada. Todavía queda trabajo. Porque, evidentemente, cuando sucedió todo esto fue en 2023. En 2023 me dieron falsas promesas, y pude comprobar cómo funciona la administración pública”.

Contenta pero no confiada. En 2023 nos dieron falsas promesas Patricia Suárez Hija del agricultor afectado

Patricia lucha por recuperar la ayuda y, además, con carácter retroactivo. Percibir todo aquello que no ha cobrado desde 2023: “Hasta que no salga el recurso, que será en junio de 2026, no voy a tener respuesta. Ya fui recientemente al juzgado a preguntar en qué estado y me detallaron la lentitud que y la sobrecarga de trabajo que hay”.