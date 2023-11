Padres movilizados para prohibir el uso de móviles en los colegios de Canarias

El debate sobre la prohibición de los móviles y tabletas en las aulas sigue candente. Cada vez son más los padres que se están uniendo para exigir a la Administración que tome medidas y que, especialmente, unifique el criterio. De hecho, en Canarias la decisión de permitir estos dispositivos es individual de cada centro. La Consejería de Educación asegura que está estudiando la situación, pero el sindicato mayoritario de enseñanza, ANPE, se muestra en contra de "coartar la libertad a la comunidad educativa".

Más de 5.000 personas pertenecen ya a un grupo de Telegram en Cataluña donde exigen prohibir el uso de móviles en los centros educativos hasta los 16 años, una movilización que se ha extendido al resto de comunidades. En el archipiélago, el grupo se llama Adolescencia libre de móviles en Canarias. María Eugenia y Pablo son dos de los 200 padres que integran el chat y que han querido aportar su punto de vista en Herrera en COPE Canarias.

"Tengo el control parental y nos va fenomenal"

María Eugenia vive en Gran Canaria y tiene dos hijas adolescentes, de 16 y 14 años. "El móvil provoca ansiedad, no prestan atención, la pantalla les cansa la vista... Yo lo he comprobado por mis niñas. Ahora, tengo el control parental y nos va fenomenal; ellas están de acuerdo, yo también...", asegura, añadiendo que también se lo restringirá a su tercer hijo, de 10 años, cuanto tenga edad para usar teléfono.





Sus hijas van al instituto en San Juan, en Telde. Lamenta que en el centro no se haya celebrado todavía una reunión entre los padres y el profesorado. "Creo que soy la única que está en el grupo de Telegram. Se los he comentado al resto, pero me dicen que no tienen tiempo", señala.

"Les dan el móvil a sus hijos como si les molestasen"

Pablo vive en Tenerife y tiene dos hijos, de 11 y 6 años. Ninguno de ellos tiene todavía teléfono propio. "Aunque en el colegio ya piden la tableta, a ninguno de ellos les está dando por tener". Subraya que, por norma general, cada vez se ve más la tendencia de dar el móvil a los hijos "como si molestasen, para que se distraigan, en lugar de jugar en familia". "Se ve mucho en los restaurantes, cuando el padre decide qué van a comer, porque ellos no dejan el móvil", añade.

A juicio de Pablo, debería legislarse e impedir la utilización del teléfono móvil "en cualquier centro". "¿Para qué lo quieres?", se pregunta.