El Gobierno de Canarias dio subvenciones por el volcán de La Palma a fincas de Tenerife y El Hierro

La erupción del volcán de La Palma en 2021 llevó a las Administraciones a crear numerosas líneas de ayudas para evitar una crisis de dimensiones gigantescas en la isla. Una de las tantas subvenciones fue la originada por la pérdida de renta de los agricultores. Esta semana ha salido a la palestra tras revelar el Gobierno de Canarias que deberán devolverse más de 3,5 millones de euros por un error en el cálculo de esas pérdidas.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó en el Parlamento que el anterior equipo de ese departamento calculó los daños por encima de lo que realmente era, ya que el precio del kilo de plátano se triplicó posteriormente. El director general de Agricultura, Javier Gutiérrez (CC), ha señalado este jueves en Herrera en COPE Canarias que muchos de esos 1.300 agricultores ya sabían en su momento que, seguramente, tendrían que devolver parte de la subvención, que corresponde a la campaña 2021/2022.

Santi Morrollón Santa Cruz de La Palma 23 nov 2023 - 08:04

Lo más llamativo, sin embargo, es que Gutiérrez ha desvelado que algunos de esos plataneros cobraron la ayuda con cálculos de fincas que tienen en otras islas como Tenerife y El Hierro: "No entendemos ese apuro [la rapidez de la Consejería en 2022] y que no distinguieran por parcelas entre los agricultores de La Palma que tenían parcelas en Tenerife y El Hierro y que las hubieran abonado como si fueran plátanos de la isla".

¿Hubo, por tanto, agricultores que tenían finca también en Tenerife y que recibieron la ayuda como si esta última estuviera en La Palma? "Correcto; es más, las cuantías más importantes son de ese tipo de personas", ha insistido el director general.

Según los datos facilitados por la Consejería, 24 beneficiarios deben reintegrar más de 20.000 euros, 29 devolverán entre 10.000 y 20.000 euros, 107 entre 5.000 y 10.000 euros, 542 entre 1.000 y 5.000 euros, 532 beneficiarios con cuantías que oscilan entre los 100 y 1.000 euros a devolver, y 60 productores con reintegros de menos de 100 euros.

"Cuando nos encontramos la situación, teníamos claro que teníamos que ser transparentes y no prevaricar. Si no tenías los datos definitivos para hacer el abono a la subvención, haz otro anticipo o espera un poco, que era casi cuestión de días", ha señalado Gutiérrez en referencia al anterior equipo de Agricultura, cuya responsable era la también palmera Alicia Vanoostende (PSOE).

"Si cobraron de más, tendrán que devolverlo", dice un agricultor palmero

Antonio fue no de los agricultores de La Palma que recibieron la ayuda por la pérdida de renta, pero se ha mostrado muy crítico con las peticiones que hacen los productores de paliar con otra ayuda (por los daños de la ceniza) las cuantías que se deberían devolver. "Si yo recibo una ayuda que no me corresponde, la tendré que devolver. Ya se verá la fórmula, pero no es justo compensar con otras; es matemático", sentencia.

"A la hora de hacer el cálculo, la Consejería de Agricultura advirtió de que iban a estar por encima, Mucha gente que cobró lo sabía", ha añadido. En su caso, cree que no tendrá que devolver nada porque se ajustó bastante a las pérdidas reales. Además, no comercializó sus plátanos porque sabía que recibiría la ayuda que le correspondía: "No iba a obligar al trabajador a pegarse un trabajo de chinos para cobrar una tercera parte de lo que yo iba a comercializar, eso es explotación".