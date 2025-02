Una nutricionista desvela cuál es el mejor suplemento alimenticio para hacer deporte: “Tiene un importante efecto también en la parte cognitiva”

Ya no vale con las mejores zapatillas, la mejor ropa deportiva y el mejor equipamiento para hacer deporte. Ahora hay que ir más allá. Es habitual escuchar en conversaciones en centros deportivos sobre la suplementación que uno u otro toma para incrementar su rendimiento. Proteína, vitaminas, creatina, magnesio. En fin, un sinfín de suplementos alimenticios que aguardan grandes mitos en torno a ellos. Hoy, en COPE Canarias, la nutricionista María Picazo ha querido analizar y desmentir aquellos mitos que se alejan de la realidad.

El primero, sobre la necesidad de que la suplementación sea, precisamente, eso, un suplemento a un hábito de vida saludable con buena alimentación, descanso y ejercicio diario: “Al final el suplemento, la propia palabra lo dice, es suplemento, es algo, un plus, que le vamos a meter a lo que ya estemos haciendo. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la suplementación jamás, de los jamases, va a ser algo milagroso, ni va a arreglar nada de lo que estemos haciendo. Ni nos vamos, por ejemplo, que me nombraste el tema del gimnasio. No nos vamos a poner más fuertes o vamos a bajar grasa corporal por tomar suplementos. Lo que cuenta es la comida”.

LA CREATINA, EL MEJOR ALIADO

Sin duda, entre todos los suplementos, Picazo ensalza el valor de la creatina, un suplemento similar a la cafeína que mucha gente está utilizando para incrementar su rendimiento deportivo: “Se están planteando meterlo en recetas médicas, porque es un suplemento después de la cafeína. La creatina se está convirtiendo en su sucesor, porque se está viendo que tiene mogollón de beneficios no solo a nivel deportivo, sino cada vez más se está relacionando con temas de salud, es decir, con toda la protección de la parte cognitiva y esto significa memoria, concentración, prevención de depresión y ansiedad, prevención de enfermedades tipo Alzheimer o Parkinson”.