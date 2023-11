Los plataneros de La Palma piden ayuda para no tener que devolver 3,5 millones de euros

Cerca de 1.300 agricultores en la isla de La Palma van a tener que devolver las ayudas de más que se les concedieron como consecuencia de la perdida de renta ocasionada por la erupción volcánica de 2021. Un anuncio que realizaba esta semana el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y al que los productores reaccionan pidiendo medidas para tener que ahorrarse la devolución del dinero de más que se les adjudicó con base a un cálculo de perdidas que no se cumplió.

La cantidad conjunta a devolver es 3.520.000 euros, pero no todos se hacen cargo de la misma cantidad: 24 beneficiarios deben reintegrar más de 20.000 euros, 29 que devolverán entre 10.000 y 20.000 euros, 107 entre 5.000 y 10.000 euros, 542 entre 1.000 y 5.000 euros, 532 beneficiarios con cuantías que oscilan entre los 100 y 1.000 euros a devolver, y 60 productores con reintegros de menos de 100 euros.

"Los agricultores estaban desesperados"

Desde Asprocan, su presidente, Domingo Martín, recordaba la desesperación que había en el sector para que los productores tuvieran dinero. Por eso se articuló la ayuda, aunque también destacaba que la consejera en aquel momento, Alicia Vanoostende, ya puso de relieve que podía ocurrir la situación que se está viviendo ahora.

Martín justificaba el error en la subvención por la falta de kilos que hubo en el mercado y que hizo que los precios se disparasen. Cree que una posible solución pasa por aprobar otras ayudas que compensen a los agricultores. Por ejemplo, para la retirada de ceniza en las extensiones de cultivo.

"Hay solución si hay voluntad política"

Vanoostende explicaba esta mañana en COPE que las medidas compensatorias se aprobaron de acuerdo con el sector en diciembre de 2021, en un momento de desesperación porque los agricultores no habían facturado nada en dos meses. Para calcular la ayuda se sirvieron de los precios medios del producto en los últimos años, con 50 céntimos el kilo, pero meses después el precio se triplicó hasta el euro y medio.

La exconsejera destacaba la rapidez con la que se concedió la ayuda y que para diseñar su estructura se contó con el apoyo de un consultor externo. Cree que se puede resolver, si hay voluntad política por parte de la consejería.

El Gobierno español no ha transferido los fondos a los que se comprometió

Precisamente, el consejero señalaba que el Gobierno de Canarias tiene "todo preparado" para gestionar las ayudas por pérdida de renta para agricultores cuyas fincas fueron sepultadas por la lava o cuya replantación de cultivos aún no ha dado fruto, pero a día de hoy el Ejecutivo español aún no ha transferido los fondos a los que se comprometió en agosto.



Aún más, ha proseguido Narvay Quintero, se ha intentado contactar por todas las vías con el Ejecutivo central y con el comisionado para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, y ha sido "totalmente imposible", con lo que no se puede garantizar que lleguen dichos fondos a los beneficiarios.



Asimismo, en respuesta a la diputada socialista y anterior consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, Quintero ha señalado que el martes tendrá una reunión en Bruselas exclusivamente para debatir las medidas del Posei en relación con La Palma, pues la UE requiere de "certezas" en relación con el decreto de recuperación de las fincas agrícolas que, ha admitido, será imposible recuperar al cien por cien.

