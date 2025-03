La Diócesis Nivariense sobre el acuerdo de reparto de menores migrantes: "Estamos esperanzados"

Por fin se ha logrado alcanzar un acuerdo, después de tantos meses, para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Este trato permitirá el reparto puntual de menores migrantes que llegan a territorios tensionados, como es el caso de Canarias, a otras comunidades autónomas. Para hacer este reparto se tendrán en cuenta varios criterios: la población, la tasa de paro y el esfuerzo previo para atender a otros menores extranjeros no acompañados, entre otras variables.

primeras reacciones

En mitad del debate político, también hay que reflexionar sobre la opinión de los propios menores. ¿Están a favor con que se les trasladen a otras comunidades? Sobre este asunto hemos hablando en Herrera en COPE Tenerife con Jesús Alberto González, que es delegado de Migraciones en la Diócesis Nivariense y responsable del programa de Cooperación Internacional de Cáritas en Tenerife. Admite que se sienten "esperanzados" por este nuevo paso, pero que no dejan de sentirse "expectantes" por ver cómo se concreta.

A lo que aspiran es a que la sociedad les acoja, que les tenga en cuenta Jesús Alberto González Delegado de Migraciones en la Diócesis Nivariense

González cuenta que los migrantes que vienen a Canarias vienen buscando una mayor calidad de vida: "Algunos su planteamiento sí lo encuentran aquí, en poderse quedar, pero otros también tienen esa perspectiva del conteniente, de la relación que tienen con familia allá", explica. Piensa que los chicos están más interesados en las dinámicas del día a día, no tanto en el debate político. "A lo que aspiran es a que la sociedad les acoja, que sea una sociedad que les tenga en cuenta".

EFE Migrantes tras llegar a tierra en El Hierro atendidos por la Cruz Roja



el mensaje de la iglesia

Sobre los mensajes políticos de partidos como el PP o VOX, Jesús Alberto alude al mensaje de la Iglesia: "Estamos hablando de salvaguardar la dignidad de las personas, de una adecuada atención y evidentemente yo lo veo con pena, que haya ese rechazo. Además, hay mensajes con los que creo que no podemos estar de acuerdo". Afirma que es una cuestión que es difícil de gestionar, pero que es necesaria tener una altura de miras política, y sobre todo pensar en el futuro de las personas: "Estamos hablando de una realidad muy sensible, que son niños y niñas menores no acompañados".

Quieren aprender Jesús Alberto González Delegado de Migraciones en la Diócesis Nivariense

En general, Jesús Alberto considera que estas personas vienen con un potencial tremendo de incorporarse, de querer aprender: "Al menos la experiencia nuestra es que son personas que quieren aprender el idioma, que quieren formarse, incorporarse del trabajo y como sociedad de acogida lo vamos a tener que ir gestionando". Admite que no es fácil, pero no imposible.

LA ESPERANZA DE LA FAMILIA

"Vienen de realidades y de países donde el trabajo informal, no regulado, que cuando ya tengan uso de razón, casi lo asumen como una normalidad que ellos ya pueden trabajar y aportar a la casa y a la economía familiar", explica. Describe que son personas que vienen con un gran peso y una gran carga pues si de alguna manera han llegado a Canarias, se sienten con una gran responsabilidad de lo que dejan en su país: de esa madre, de sus hermanos, o de ese padre que a veces está enfermo.