La conmovedora historia del capitán de barco que ayudó a dar a luz a una migrante en una patera rumbo Canarias: “Das lo mejor de ti”

Imagina que te embarcas en una patera para poner tu vida en juego con el fin de encontrar un futuro mejor, con lo que ello conlleva. En medio de la travesía te pones de parto. Das a luz rodeada de 60 personas más que, como tú, no saben si llegarán a puerto. Finalmente, ves un buque naranja, en medio del Atlántico que supone la esperanza. Es Salvamento Marítimo. No es ninguna historia inventada. No es ficción. Esto forma parte de una de las imágenes de la semana. La de esa migrante que dio a luz en medio de la travesía el día de reyes y que fue ingresada en un hospital de Arrecife.

Domingo Trujillo es el capitán de la Salvamar Talía, la embarcación de Salvamento Marítimo que asistió el parto. En los micrófonos de COPE Canarias contaba cómo fue la experiencia: “No hacía ni una hora que había dado a luz. Vemos a 64 personas arropadas por el frío y un punto blanco. Era el bebé que no estaba ni cubierto, claro, es que acaba de nacer. Normalmente si nace un niño lo primero será arroparlo, y yo creo que llegamos juntos en el momento en el que había nacido”.

TERCER PARTO ASISTIDO

No es la primera. Tampoco la segunda, sino la tercera vez en la que Domingo vive una situación similar, aunque la más sonada fue en pleno confinamiento por la pandemia del COVID, en 2020, cuando ellos mismos tuvieron que cortar el cordón umbilical a una mujer que acababa de dar a luz en una patera que iba rumbo a Fuerteventura: “Aquella vez fijamos el cordón de ambos extremos con dos bridas de electricista y con unas pinzas cortamos el cordón umbilical. En el hospital nos felicitaron por lo novedoso y efectivo del sistema. Esta vez no hizo falta. Esta mujer ya tenía el cordón cortado”.

TRABAJO A DESTAJO

En cifras 2.639rescatados en el 2025

Los equipos de Salvamento Marítimo trabajan a destajo en estos primeros días del año para garantizar la seguridad de las personas que emprenden la ruta atlántica para llegar a Canarias. En solo 9 días han sido 40 embarcaciones y más de 2.600 personas a las que han asistido. Canarias comienza el 2025 tal y como acabó el 2024 que, con más de 47.000 personas rescatadas, fue el año con mayor actividad en la ruta atlántica de la historia.