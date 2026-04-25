Un experto sentencia el 'sí, quiero': el matrimonio ya es una decisión minoritaria en Canarias

Entrevista a José León, profesor emérito de geografía humana de la Universidad de la Laguna

Entrevista a José León, profesor emérito de geografía humana de la Universidad de la Laguna

Los cambios sociales en Canarias reflejan una nueva realidad en las relaciones de pareja. El matrimonio se retrasa hasta máximos históricos, con muchas personas dando el 'sí, quiero' más allá de los 40 años. Para analizar este fenómeno, José León, profesor emérito de geografía humana de la Universidad de la Laguna, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE Canarias' donde ha explicado las claves de esta tendencia.

El 'sí, quiero' es ya una decisión minoritaria José León profesor emérito de geografía humana de la Universidad de la Laguna

Según León, el matrimonio convencional se ha convertido en una opción secundaria. "El 'sí, quiero' es ya una decisión minoritaria", ha afirmado el experto, explicando que "lo que se ha impuesto son las parejas de hecho".

Esta modalidad de convivencia es ahora "la práctica normal", mientras que la boda, ya sea civil o religiosa, se reserva para más adelante, a menudo "después de años de convivencia".

Nuevos patrones de convivencia

El patrón de relaciones también ha cambiado. José León explica que las parejas "se conforman pronto" y es habitual que las personas tengan varias relaciones a lo largo de su vida. Además, el nacimiento de hijos ya no está ligado al matrimonio formal, pues según el profesor, "el porcentaje de hijos que nacen en parejas formales casadas es minoritario actualmente".

Este cambio, según él, sitúa a Canarias como una "sociedad adelantada" en la adopción de nuevas costumbres. El profesor emérito ha destacado que la decisión de tener hijos responde más a una cuestión de recursos que al estado civil de la pareja. "No tiene que ver con el matrimonio, no tiene que ver con el casamiento formal", ha insistido.

COPE Pareja discute en el sofá de su casa

Menos bodas y más divorcios

Las parejas de hecho se rompen con más facilidad" José León profesor emérito de geografía humana de la Universidad de la Laguna,

Esta flexibilidad, sin embargo, parece influir en la duración de las uniones. "Las parejas de hecho se rompen con más facilidad porque el lazo, el compromiso, es diferente, es como más libre", ha comentado León. Este fenómeno se suma a otro dato relevante que sitúa al archipiélago en una posición destacada a nivel nacional.

El experto ha señalado que "Canarias tiene además un porcentaje muy alto, de los más altos de España, en relación con los divorcios". En palabras de León, la situación es paradójica: "las parejas se casan menos y además se divorcian más los que se casan". Finalmente, ha mencionado la perspectiva de algunos sociólogos, que sugieren que un mayor número de matrimonios podría fomentar la natalidad al ofrecer una relación con "más garantías, más estable".