El turismo en La Rioja encadena un año de crecimiento y registra un marzo histórico

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de La Rioja han experimentado una subida del 6,3% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 76.574 pernoctaciones. Con este dato, la comunidad autónoma encadena ya 12 meses de crecimiento ininterrumpido en este indicador, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones para un mes de marzo en la región dentro de la serie histórica.

Aumento de viajeros nacionales y extranjeros

El número de turistas alojados en los hoteles riojanos también ha crecido, concretamente un 2,24% más que en marzo de 2023, hasta llegar a los 42.880 viajeros. De ellos, 36.643 eran residentes en España (un 1% más) y 6.236 procedían del extranjero, lo que supone un incremento del 10% en el turismo internacional respecto al año anterior.

En cuanto al total de pernoctaciones, las de los residentes en España sumaron 64.555, mientras que las de los visitantes extranjeros alcanzaron las 12.019.

Precios, ocupación y empleo

La tarifa media diaria por habitación se ha situado en los 80,21 euros, un 3,8% más en tasa interanual, mientras que los precios en general han registrado una subida del 7,1% en la región. En marzo, la ocupación hotelera alcanzó el 38,46% de las plazas. Sin embargo, el sector empleó a 769 personas, lo que representa un descenso del 5,8% en comparación con el mismo mes del año previo.

La Rioja en el contexto nacional

A nivel nacional, Canarias fue la comunidad con el mayor grado de ocupación (74,93%), seguida de Madrid (58,77%) y la Comunitat Valenciana (54,3%). En el extremo opuesto se encontraron Cantabria (30,36%) y Galicia (30,81%). En el reparto total de pernoctaciones, Canarias (26,65%), Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%) lideraron el ranking.