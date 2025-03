Canarias es líder en divorcios: descubre la opinión de un psicólogo sobre las posibles causas

Canarias vuelve a estar nuevamente a la cabeza en lo que se refiere al número de divorcios. Somos la comunidad española con la tasa más alta, con 236,4 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes en 2024, lo que suma un total de 5.323 peticiones en el año. Este número se ha reducido un 4,4% respecto al 2023, pero no lo suficiente para abandonar el primer puesto, como sucede de forma consecutiva desde diciembre de 2019, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

la insularidad, uno de los factores

Reflexionamos sobre las causas de este fenómeno en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias con el psicólogo y codirector de Psicosalud Tenerife, Sergio García Morilla. Lo primero que nos apunta, es que este tipo de problemas no dependen únicamente del individuo, sino también del contexto en el que vive: "La insularidad sí que puede afectar, entendido como, por ejemplo, los procesos de movilidad. Aquí las poblaciones, sobre todo en Canarias, se mueven muchísimo, con lo que las relaciones que se pueden crear tampoco son estables". Alega que es común encontrar a personas con relaciones a distancia.

Freepik Firma de divorcio

Otro de los factores puede ser el nivel de renta: "Euskadi tiene la tasa de divorcio más baja y no es casualidad porque Euskadi creo que es la segunda mejor renta de España, por detrás de Madrid. Ahí vemos una relación directa entre la tasa de divorcios y la renta, la riqueza". Explica que cuando uno no está bien porque no llega a fin de mes, o por el estrés de pagar facturas, se puede crear un entorno tenso que afecta a la pareja.

Después está cotidianidad, la trinchera. La trinchera de la batalla es el día a día Sergio García Morilla Psicólogo y codirector de Psicosaludtenerife

"Aquí tenemos muchísima precariedad laboral, también añadimos el papel del sector turístico. Y no por el turismo, sino por los horarios rotacionales. Imagínate tener una pareja que trabaja dos días de mañana, dos días de tarde, dos días de noche. Eso complica mucho la relación", explica García. Añade que tampoco debemos caer en la romantización del sentimiento del amor: "Al principio es clave porque es ese boom de novedades, ese encontrar al otro, tanto en el cuerpo como en la mente. pero después está la cotidianidad, la trinchera. La trinchera de la batalla es el día a día".

inteligencia emocional

Este psicólogo recomienda aprender a gestionar las relaciones pues "gestionar una buena relación es buen indicador de felicidad". Este consejo especifica que debe aplicarse en todos los sentidos: en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo... Esto debe ser clave, sobre todo cuando uno se enfrenta a una ruptura que no puede asumir: "El problema de gestionar la pérdida del otro, es básicamente gestionar un duelo".