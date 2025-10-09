COPE
Cómo celebrar la boda perfecta

El próximo 19 de octubre, el Hotel Botánico en Tenerife abre sus puertas para presentar Wedding Glam, una feria exclusiva dedicada al mundo de las bodas

loro
Entrevista a Andrea Hernández, Weeding Planner del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura

