Los empresarios, sobre limitar los vuelos de turistas a Canarias: "Nos da miedo. Es disparar para todo el mundo, incluso nosotros"

Ante una auténtica avalancha de turistas en la temporada alta de verano, Baleares ha pedido a AENA que limite el número de oferta de vuelos que llega a las islas. El avance de la ola turística parece imparable, no solo en Canarias, donde, por ejemplo, una de las medidas más llamativas se producirá el próximo 18 de mayo, con la salida a la calle de miles de personas pidiendo una revisión del modelo turístico. Desde varias administraciones insulares, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, ya han comenzado a plantear medidas para paliar el impacto del turismo: por ejemplo, la tasa por pernoctación que llevará Rosa Dávila al congreso insular de Coalición Canaria este sábado.

Reducir el número de vuelos a Canarias dispararía contra todos, incluso nosotros José Cristóbal García Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Canarias

¿Es conveniente aplicar la misma medida de Baleares a Canarias? Desde luego, para José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, no sería una medida adecuada: “A mí me da miedo eso. A mí cuando me hablan de poner limitaciones a las comunicaciones en Canarias, que vivimos muy tan alejados, pienso que esa arma las carga al diablo. No me gusta absolutamente nada. Y eso dispara para todos, porque al final, ¿Qué turista es el que queremos?”.

CONDICIONES DIFERENTES A EN BALEARES

En cifras 17,7Millones de turistas llegaron a Canarias en 2024

García asegura que en Canarias tenemos una condiciones muy distintas a las de Baleares para decidir no aplicar esta medida: “Yo puedo entender que en Baleares el impacto que se produce el turismo en cuatro o cinco meses muy fuerte. No tienen los problemas necesarios de comunicación que tenemos nosotros. Somos ultraperiféricas. También cuidado con estas cosas, porque estas ideas que de pronto se van a limitar, estamos disparando contra todo, contra lo que nos viene bien y contra lo que a lo mejor no nos viene tan bien”.

SOBRE IMPUESTOS TURÍSTICOS

El vicepresidente de los empresarios de Canarias ha valorado también la posibilidad de implantar impuestos turísticos en las islas, como ya tiene el municipio de Mogán, en Gran Canaria, o como plantea la presidenta del cabildo tinerfeño. José Cristóbal García no cree que esta tasa ayude a mejorar los servicios para que el turismo sea más sostenible en el archipiélago: “En un futuro inmediato, yo planteo todo este tipo de medidas que se están llevando a cabo, cuando las cosas van muy bien, no afectan. ¿Qué va a pasar cuando ya no vayan tan bien? A lo mejor ahí sí vamos a perder competitividad. Pero yo insisto, ¿Es necesario? Esa es la pregunta ¿Vamos a tener más de lo mismo? ¿O vamos a conseguir mejorar mejores carreteras, mejores servicios de todo tipo alrededor del turismo, para hacer esta maquinaria, esta fuente de riqueza, más sostenible? Yo creo que el planteamiento debería ser de otra forma”.