'Cohousing', 'coliving' o vivienda industrial: aterrizan en Canarias las nuevas ideas habitacionales

Analisis de Isidro Martín Delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios sobre la vivienda en Canarias

Analisis de Isidro Martín Delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios sobre la vivienda en Canarias

El mercado de la vivienda en Canarias está experimentando una profunda transformación impulsada por un crecimiento demográfico exacerbado y la aparición de nuevos modelos de familia. Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, señala que el perfil del usuario está cambiando, con una creciente demanda de viviendas de uno y dos dormitorios para solteros, divorciados y familias monoparentales. Este fenómeno, unido a una tasa de divorcios superior a la media nacional, tensiona la oferta de vivienda en el archipiélago.

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Ante la escasez, algunas personas se ven abocadas a vivir en autocaravanas, una solución que Martín considera circunstancial y no una vivienda habitual. "Tenemos que ser suficientemente inteligentes para poner oferta en el mercado", afirma el experto. El objetivo es proporcionar viviendas con los requisitos mínimos de habitabilidad para que las personas puedan "sentir que es su hogar" y no se sientan frustradas por el lugar donde viven.

Viviendas industriales: más rápidas y sostenibles

Una de las principales soluciones que se está abriendo paso es la vivienda industrializada y prefabricada. Lejos de la imagen de contenedores, se trata de construcciones "con todas las bendiciones", homologadas y que requieren licencia de obra. Martín destaca que este modelo está alineado con la agenda verde de Bruselas, ya que su proceso de fabricación consume menos energía, menos agua y genera menos residuos y emisiones de CO2.

Se acortan los tiempos a más de la mitad de una obra tradicional" Isidro Martín Delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios

La ventaja más significativa de la construcción industrializada es la drástica reducción de los plazos de entrega. "Se acortan los tiempos a más de la mitad de una obra tradicional", explica Martín. Un proyecto que tradicionalmente tardaría entre 24 y 36 meses podría completarse en un período de 6 a 12 meses, lo que permite acelerar la puesta en el mercado de nuevas viviendas y reducir costes.

El objetivo es proporcionar una estancia confortable y sin preocupaciones típicas del alquiler tradicional.

'Coliving' y 'cohousing', los nuevos modelos residenciales

Paralelamente, surgen nuevos modelos residenciales como el coliving y el cohousing, que ya están siendo incorporados en las ordenanzas de algunos ayuntamientos canarios. El 'coliving' se orienta más al arrendamiento en espacios compartidos, mientras que el 'cohousing' funciona como una cooperativa donde personas con afinidades, especialmente gente senior, desarrollan un proyecto de vida en común.

El 'cohousing' puede ser muy buena alternativa para la los seniors" Isidro Martín Delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios

El 'cohousing' se presenta como una evolución de las antiguas residencias de alto standing, donde los residentes comparten servicios como comedores o gimnasios. Según Isidro Martín, "pueden ser muy buena alternativa a la gente senior", y ya existen proyectos en marcha tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Estos modelos, junto a las residencias de estudiantes, podrían liberar una gran cantidad de viviendas del mercado tradicional.

Para el experto, todas estas alternativas han llegado para quedarse y es necesario "profundizar en más modelos para intentar copar el mercado de vivienda". La vivienda industrializada, el coliving, el cohousing y las cooperativas se consolidan como herramientas clave para afrontar la crisis habitacional de Canarias y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales.

la residencia será necesaria para optar a una vivienda pública

La vivienda pública se ha convertido en la pieza de caza mayor de cualquier canario pero las condiciones han cambiado. La adjudicación de las pocas que se construyen acababan en un sorteo que dejaba a la suerte la posibilidad de conseguir una alternativa habitacional en condiciones.

Y aquí llega en nuevo decreto del Gobierno de Canarias que abre la Caja de Pandora. Se suprimen por fin los sorteos, vieja demanda de los aspirantes a una vivienda, y se abre el listado de condiciones.

Estas nuevas condiciones se centran en las características económicas y familiares de los aspirantes pero sobre todo en una, la más polémica: habrá que acreditar un mínimo de 12 años de residencia continuada en las islas o 15 de forma discontínua.