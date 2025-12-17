Canarias entra en alerta por la falta de sangre y se ve obligada a suspender cirugías

El Sindicato de Comisiones de Base ha lanzado una llamada de atención a la población ante la escasez de sangre que sufre Canarias desde principios de 2024. Según denuncia Laura Rodríguez, portavoz del sindicato en la Dirección General de Hemoterapia y Hemodonación, esta situación está provocando que los hospitales tengan que suspender intervenciones quirúrgicas, llevando al sistema a un punto crítico.

Una cadena de desaciertos

Rodríguez califica la gestión como "una cadena de desaciertos" que se inició a finales de 2023 con el cese de la persona responsable del departamento de promoción. A esto le siguió, el 1 de enero, la integración del Instituto Canario de Hemoterapia y Hemodonación (ICHH) en el Servicio Canario de Salud (SCS), un cambio que, según advirtieron, limitaría la capacidad de contratación.

El principal problema ha sido la gestión del personal. No se ha contratado a los trabajadores ya formados en el ICHH y, en su lugar, se ha trasladado a personal de hospitales sin la cualificación específica que requiere el procesamiento de hemoderivados. "El personal de enfermería está específicamente cualificado con la formación para atender a donantes", explica Rodríguez. Esta falta de experiencia, sumada a la alta rotación por los contratos temporales, ha provocado un trastorno que ha llevado a que "hay colectas que se han tenido que suspender por falta de personal".

Hospitales en situación crítica

La consecuencia más grave de esta escasez se vive en los quirófanos. La portavoz sindical confirma que se están posponiendo cirugías por la falta de hemoderivados. Un ejemplo reciente es el del Hospital Doctor Negrín, donde no se pudo operar a pacientes del grupo 0 porque las reservas eran mínimas. La situación se extiende a hospitales más pequeños, que "no han recibido nada del banco de sangre estos días".

Las pocas reservas que existen se destinan exclusivamente a urgencias para "no dejar a alguien entre la vida y la muerte", pero la situación general es extremadamente delicada. Rodríguez lamenta el impacto sobre los ciudadanos en lista de espera: "Hay muchas personas que llevan tiempo esperando una cirugía, y luego le puedes decir, 'mira, ven, te llamamos cuando haya sangre'. Es que eso es lo que no podemos permitir como ciudadanía".

Nulo diálogo y llamamiento a la población

La portavoz denuncia también la falta de comunicación por parte de la dirección. Asegura que los comités de empresa fueron cesados tras una concentración de protesta y que la dirección general "no contesta a ninguno de los escritos que se presentan por parte de los sindicatos". La relación es inexistente, hasta el punto de que la dirección manifiesta que no reconoce a los representantes sindicales. "El diálogo y la cooperación es nula por parte de la dirección", sentencia.

Ante la "autocomplacencia" y la falta de un impulso contundente por parte de los responsables, y con la cercanía de las Navidades, una fecha complicada para la donación, el sindicato ha decidido actuar. "Esta entrevista era para estar haciéndosela a los responsables del banco de sangre", critica Rodríguez. Por ello, hace un llamamiento final: "Invito a todas las personas que se encuentren bien de salud a visitar la página efectodonacion.com. Por favor, acudan a donar porque lo necesitamos".