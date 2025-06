El sencillo y pequeño gesto con el que podrías salvar vidas, como la del pequeño Ardiel: "Es una extracción muy pequeñita"

Te contábamos ayer en Herrera en COPE Gran Canaria la historia de Ardiel: un niño canario de nueve años al que hace dos meses le diagnosticaron aplasia medular, una enfermedad que impide que su médula genere células sanguíneas. Desde hace un mes está recibiendo semanalmente transfusiones de plaquetas y sangre, pero no es suficiente: necesita un donante de médula. Ahora la familia está desesperada por encontrar a alguien compatible. Hoy hablamos en Herrera en COPE Canarias de este proceso de donación.

Las personas que tengan entre 18 y 40 años pueden ser donantes de médula ósea. Gemma García es coordinadora regional de trasplantes del Servicio Canario de Salud (SCS) y nos explicaba a nuestros micrófonos como es el procedimiento, que ya nos adelanta que es muy sencillo. Lo primero, debemos inscribirnos a la página de canarias.medulaosea.org y si estamos razonablemente sanos, tendremos que someternos a una prueba. "Para completar el registro hace falta hacer el triaje HLA, que es como el DNI de nuestra sangre con que nosotros valoramos la compatibilidad entre el donante y el receptor", explica Gemma.

estudiar la compatibilidad

La prueba no es muy complicada, pues no hace falta ni pedir cita ni estar en ayunas: "Es una extracción muy pequeñita y con esa mínima extracción y con ese mínimo gesto ya podemos salvar vidas". La especialista explica que cualquiera puede donar médula si cumple con los requisitos de edad. Lo ideal es tener entre 18 y 40 años, pero tampoco se descartan a los donantes de entre 60 y 65: "Las médulas jóvenes, igual que todo lo joven, funciona en líneas generales mejor. No podemos desestimar donantes que pueden ser buenos por ser un poquito más mayores"

Pexels La probabilidad de encontrar un donante es de 1 entre 3.500

El problema de este tipo de donaciones está en la compatibilidad, pues aunque en el registro mundial hay unas 42 millones de personas, la probabilidad de encontrar un donante en ese banco es de una entre 3.500. "Hace unos años era de uno entre 4.000. Vamos mejorando, pero sigue siendo una probabilidad muy baja de encontrar ese donante". Por eso es importante entender que cuantos más donantes estén inscritos en ese banco mundial, más probabilidades habrá de encontrar una médula para quien le haga falta.

un proceso sencillo

Una vez llegado el momento en el que se confirma la compatibilidad, se hacen otro tipo de pruebas más específicas para comprobar que el donante es una persona sana y no habrá problemas ni para los sanitarios, para los donantes como para el receptor. Así, una vez que se comprueba que todo está bien, se inicia el proceso de estimulación: "Al donante se le ponen se le ponen unos factores estimulantes de colonias para que la médula en esos días, antes de hacer la extracción propiamente dicha, produzca más células".

Unplash El procedimiento de donación es de tres a cuatro horas

La extracción se hace, la mayoría de las veces, por una máquina llamada aféresis que se encarga de sacar la sangre de nuestro cuerpo: "Recoge las células madre que interesan para ese receptor y nos devuelve el resto. En ese caso, la recuperación es mucho más sencilla, pues antes había que hacer una anestesia general, pinchar el hueso y era mucho más complicado". En tres o cuatro horas el procedimiento estaría terminado. "En absoluto presenta una intervención tan agresiva en ningún momento", aclara Gemma.

Este procedimiento es muy diferente al de una extracción de órganos. Es muy sencillo y sobre todo necesario para salvar vidas y mejorar la salud, por ejemplo, del protagonista de nuestra historial, el pequeño Ardiel.