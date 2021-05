El uso dermatológico del láser es una práctica cada vez más extendida

El uso del láser en dermatología es una de las prácticas mas demandadas por los pacientes, esta tecnología ha supuesto un cambio de paradigma en las herramientas que tiene los especialistas para tratar la piel, los dermatólogos han pasado de ser prescriptores a ser capaces de manejar la dermis, el láser permite permite modificar de forma sutil las características de la piel, el doctor Néstor Santana, especialista en dermatología del Hospital Perpetuo Socorro reconoce que “el láser lo que hace es llevar a la piel donde el médico y el paciente quiere que esté, una piel sin manchas, sin rojeces y una piel sin cicatrices.”

La piel es el mayor órgano del cuerpo, por lo que la gran mayoría de nosotros tenemos patologías cutáneas que pasan inadvertidas, sin embargo una de las más extendidas y que más estigmatiza,son las generadas por el acné, Santana apunta que las marcas por acné se pueden tratar pero “es necesario un láser más potente y que necesita unos cuidados determinados,. En Canarias es muy frecuentes pacientes con fototipos altos, muy morenos y bronceados, en esos casos hay que tener un poco más de cuidado porque necesita un láser determinado para tratar esas marcas de acné.”

Sin embargo, el mal uso del láser podría generar daños cutáneos permanentes, por ello es necesario que esta tecnología sea usada por expertos profesionales que estén formados y tengan experiencia en el uso del láser, por otra parte también es fundamental la calidad del equipo, según Santana “un láser de gama baja no significa que sea dañino para nuestra piel, sin embargo, si hay que ser más cauteloso con su intensidad, quizás realizar más sesiones y eso no es lo que busca un paciente, por estas cuestiones, recomendamos un láser de gama alta, se ahorra dinero y se logra mucho antes el deseo del paciente.”

No todos los láser son iguales, depende de la patología que afecte al paciente hay que utilizar uno u otro, el especialista de HPS apunta que “las características de la piel de cada paciente es individual e intransferible, no hay dos pacientes con la misma piel, incluso aunque tenga la misma patología, no se trata de igual manera porque depende del color de la piel.”

La frecuencia de sesiones depende de la patología, según el especialista, “cuando son sesiones con el láser con cicatrices, lo que estamos buscando es generar colágeno, las sesiones son cada tres meses y hay que hacer un mínimo de tres sesiones, cuando tratamos una cicatriz de acné, viruela o varicela, el láser sería como una ola y la marca seria la arena, lo que medimos es cuantas olas son necesarias para cubrir esa huella, normalmente son tres y lo ideal es que se haga en un mismo año.”